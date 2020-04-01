Как Екатеринбург и Свердловская области переживают эпидемию коронавируса: отвечает губернатор

Как Екатеринбург и Свердловская область переживают режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса? Будут ли ограничивать въезд в Екатеринбург? Можно ли выходить на улицу в Екатеринбурге? Ждать ли жителям Свердловской области новых ограничительных мер? Губернатора Евгения Куйвашева буквально завалили вопросами встревоженные уральцы. И руководитель региона дал обратную связь, лично ответив на самые актуальные вопросы по коронавирусу.

МОЖНО ЛИ ГУЛЯТЬ ПО УЛИЦАМ?

Уральцы жалуются, что после запрета гулять по улицам, там стало больше пьяных людей, а в некоторые магазины заходить стало просто опасно. Погода в эти дни в Екатеринбурге и Свердловской области замечательная, работу временно отменили, вот и веселится народ. Какой тут коронавирус!

По словам губернатора, все-таки людей на улицах стало намного меньше. Но не все поняли, что важно оставаться дома. За этим теперь будут следить стражи порядка. Гулять по улицам не запрещается, но крайне не рекомендуется.

Улицы Екатеринбурга опустели после введения режима самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ

ОТКУДА КПП В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ? БУДУТ ЛИ КПП В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

У Евгения Куйвашева спросили, будут ли на границах Свердловской области выставлять контрольно-пропускные пункты, которые заметили в Челябинской области. В ответ глава региона сказал, что там нет КПП, а есть, скорее всего, посты ДПС, которые информируют водителей о рекомендации по ограничению пассажиров в автомобилях.

В Екатеринбурге и Свердловской области КПП появятся только в одном случае: если президент Владимир Путин введет в стране режим ЧС.

ЖДАТЬ ЛИ НОВЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР?

Руководство Свердловской области постоянно следит за ситуацией с динамикой заболеваемости коронавирусом в регионе. Сегодня, по словам губернатора, принятых мер вполне достаточно. Если соблюдать текущие рекомендации, то, по всей видимости, новые ограничительные меры вводить не придется.

ЗАПРЕТЯТ ЛИ АЛКОГОЛЬ?

Алкоголь в регионе на время действия режима самоизоляции не запретят, однако глава региона посоветовал найти уральцам более интересные занятия.

ВВЕДУТ ЛИ QR- КОД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

За общественным порядком в Екатеринбурге и Свердловской области следят органы правопорядка, однако, сейчас рассматривается возможность применения новых технологий для того, чтобы толпы людей не скапливались в общественных местах.

В связи с этим, в регионе могут использовать QR-коды для осуществления контроля за гражданами.

МОЖНО ЛИ БЫСТРО ПРОЙТИ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?

Здоровых людей тестируют частные лаборатории. Что касается жителей Екатеринбурга и Свердловской области, прилетевших из других стран, а также тех, кто с ними контактировал, по ним у медиков есть четкие регламенты. Всех, у кого есть показания, проверяют. Если есть показания – обратитесь к врачу или вызовите его на дом.

Всех уральцев с симптомами проверяют медикиФото: Алексей БУЛАТОВ

НУЖНО ЛИ НОСИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ?

Носить маску нужно, прежде всего, заболевшему человеку. Для здоровых людей это пассивная защита, которая не помешает. Потому что даже на улице не всегда получается соблюсти дистанцию в 1,5 – 2 метра. При нахождении в общественном месте нужно всегда надевать маску.

ЕКАТЕРИНБУРГ ТОНЕТ В ГРЯЗИ И ПЫЛИ. ЕГО ВООБЩЕ БУДУТ УБИРАТЬ?

В Екатеринбурге и Свердловской области губернатор дал поручение проводить уборку. Сегодня на улицы вышло около 90 тракторов, поливомоечных и вакуумных машин, больше 400 дорожных рабочих. За сутки вывезли больше 400 тонн грязи и 76 тонн мусора.

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