Что нужно знать уральцам о режиме самоизоляции

Карантина в Свердловской области еще нет, зато есть режим самоизоляции. Во время выхода из дома нельзя приближаться к другим людям на расстояние ближе полутора метров. В легковом автомобиле могут передвигаться одновременно только два человека - водитель и один пассажир. В связи с этим объясняем, как теперь быть и что делать.

Кто может выходить из дома?

Выйти может каждый, но лишь в определенных случаях. Например, если нужно выбросить мусор, погулять с домашним питомцем, сходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Само собой, покидать квартиру можно, если потребовалась срочная помощь медиков. Ну и работа, само собой. Если ваше предприятие на законных основаниях продолжает функционировать в нерабочую неделю, то ходить на нее вам можно.

Нужен ли пропуск, чтобы ходить на улицу?

Не нужен. Однако, если вы продолжаете ходить на работу, то на всякий случай получите у начальника справку о том, что вы являетесь сотрудником такой-то организации. Так вы себя обезопасите.

От спорта на улице лучше сейчас воздержаться.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кому можно ходить на работу?

30 марта Евгений Куйвашев подписал документ, по которому в регионе продолжают работать 166 предприятий. Это промышленные предприятия, продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, коммунальные службы, силовики и представители органов государственной власти. При себе сотрудникам этих контор необходимо иметь паспорт, чтобы не возникло вопросов при проверке документов, а также справку с места работы.

Можно ли съездить в другой город или на дачу?

Поездки по городам области нежелательны, отмечает губернатор Евгений Куйвашев, однако поддерживать родственников и близких нужно. В этом случае не забывайте надевать защитную маску и дезинфцировать руки. Кроме того, помните, что в Свердловской области начали работать волонтеры, которые по заявке могут купить для людей старшего поколения нужную еду и лекарства. Что касается поездок на дачу, то там допускается переждать эпидемию.

Торговые центры в Свердловской области временно закрыты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно ли ездить на машине с семьей?

Поездки на личном транспорте никто не отменял. Но есть несколько условий, которые надо соблюдать. Во-первых, на машине можно ехать, если вам или кому-то из близких нужна экстренная медицинская помощь. Разрешены поездки на авто, если надо добраться до ближайшей аптеки или продуктового. Разумеется, за то что вы доедете на машине до своей работы, тоже никто на вас косо не посмотрит. Одновременно в машине могут ехать не больше двух человек. Исключение составляют члены одной семьи и близкие родственники.

Как выгуливать собаку?

Первое важное условие - питомца нужно держать на поводке, чтобы он не убежал. Отходить от дома с ним можно на расстояние не дальше 100 метров. Кстати, в Интернете появилась карта, которая наглядно показывает эти разрешенные 100 метров - estate.dprof.ru. Карта работает бесплатно, достаточно просто ввести в поисковой строке нужный адрес, и красным кружком будет показан разрешенный радиус. Работает карта для всех городов, поскольку базируется на сервисе «Яндекс.Карты», разработали ее москвичи.

- Что такое 100 метров? Спринтерская дистанция, высота здания Гидропроекта или около 150 - 160 шагов. А еще 100 метров - это дозволенное расстояние для прогулок с вашей собакой, на которое вы можете отойти от своего дома, - рассказал один из разработчиков карты Даниил Шефтелевич.

Кроме того, внизу карты есть кнопочка «Поддержать тех, кому нужна помощь». Перейдя по ней, можно найти шаблоны объявлений для бабушек и дедушек вашего подъезда. Объявления можно скачать, распечатать и повесить у себя дома.

Выходить из дома сейчас не рекомендуется.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно ли рядом с домом гулять с ребенком?

- К сожалению, в сложившейся эпидемиологической ситуации прогулки с ребенком не рекомендованы, - говорит Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Если же вы все-таки решили выйти на улицу, настоятельно рекомендую не уходить далеко от дома, а также избегать массового скопления людей. Помните: необходимо держать дистанцию порядка полутора метров от других людей. Сегодня у каждого многоквартирного дома есть оборудованные детские площадки, внимательно отнеситесь к прогулкам на них, поскольку ограниченная территория может не позволить дистанцироваться от других людей, а значит, возможен риск и для вас, и для вашего малыша.

Можно ли бегать по улице в одиночестве?

Лучше воздержаться. Если побежите вы, то вашему примеру могут последовать и другие любители пробежек, увидевшие вас из окна. И все в итоге выйдут на улицу. Попробуйте заниматься спортом дома.

Будет ли введен комендантский час?

Пока в этом необходимости нет.

- Ни о каком комендантском часе речи не идет,- лаконично ответили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

А если я живу не по месту регистрации?

В указе губернатора говорится как раз о месте, где вы живете, а не о месте, где вы зарегистрированы.

- Если же вопросы все-таки возникнут, то подойдут любые документы, подтверждающие связь с местом проживания, в том числе договор аренды помещения, квитанции об оплате коммунальных услуг и даже корреспонденция с фамилией получателя, - поясняет Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Общественный транспорт ездит по режиму выходного дня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно ли пользоваться службами доставки?

Нужно. Можно заказать на дом лекарства и продукты питания. В номере от 31 марта мы подробно рассказывали, что это за службы. Также можно заказывать и другие товары.

Будут ли работать ЗАГСы?

Минюст России предложил временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков. А все запланированные даты перенести на более поздний срок, например после 1 июня 2020 года. В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных.

- Мы не вправе комментировать решение Минюста. Бракосочетания на этой неделе должны пройти в четверг и пятницу, но состоятся ли свадьбы, мы не знаем, - коротко прокомментировала заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова. – Также сложно сказать, как будут работать ЗАГСы Екатеринбурга и области в дальнейшем.

Будут ли работать банки и банкоматы?

Многие банки Екатеринбурга решили функционировать в прежнем режиме либо сократить рабочий день. Однако попросили клиентов как можно меньше посещать отделения и обращаться только по тем вопросам, которые невозможно решить в онлайн-режиме. Как раньше, работают банкоматы и в любое время у вас есть доступ к своим наличным.