Репетиции парада 2020 в Екатеринбурге в режиме самоизоляции: схема перекрытий

Несмотря на режим самоизоляции, Екатеринбург продолжает готовиться к Параду Победы. Так, во вторник, 14 апреля в столице Урала военные проведут первую тренировку с участием техники. По традиции репетировать движение механизированной колонны они будут не в центре города на площади 1905 года, где позже и пройдет парад, а на окраине. В связи с этим часть дорог будет перекрыта для движения.

- По традиции, отработку слаженности движения боевой техники Центрального военного округа в парадном строю военные начнут на улице Новосибирской, где тренировка в этот день пройдет с 9:00 до 13:00, - отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Отметим также, что для сохранности дорожного покрытия екатеринбургских улиц вся гусеничная техника, участвующая в тренировках и последующем параде войск, будет «обута» в специальные прорезиненные «башмаки».

Карта перекрытий дорог на время первой репетиции Парада Победы 14 апреля 2020 года в Екатеринбурге.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Несмотря на то, что тренировка начнется в 09.00, соседнюю с Новосибирской улицу Дорожную перекроют еще раньше. С 07.40 до 09.30 по ней нельзя будет проехать на участке от Окраинной до Городской. Связано это с тем, что по ней механизированная колонна будет двигаться к месту репетиции.

Если же говорить про другие соседние улицы, которые будут перекрыты, то с 09.00 до 13.00 нельзя будет проехать по улицам:

- 2-й Новосибирской (от Палисадной до Чемпионов);

- Зенитчиков (от Палисадной до Братской);

- Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной);

- Окраинной (от Палисадной до Эскадронной);

- Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской).