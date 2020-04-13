В Свердловской области – еще семь случаев коронавируса

В Свердловской области официально зарегистрировано еще семь случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе – 85 заболевших.

Как отметили в региональном оперштабе, самому возрастному пациенту, который сейчас находится под опекой врачей, 83 года. Состояние восьми медики оценивают как тяжелое, еще пятерых – средней тяжести. Остальные уральцы находятся в удовлетворительном состоянии.

- Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» Роспотребнадзора подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы, - сообщили в региональном оперштабе. - Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по всем случаям проводятся эпидемиологические расследования, устанавливается круг контактов заболевших, в отношении установленных проводятся противоэпидемические мероприятия.

Но есть и хорошие новости: 37 человек уже полностью поправились и были отпущены по домам. Всех, кто с ними контактировал, также выписали.

Напомним, что до 20 апреля в Свердловской области введен режим самоизоляции. Это значит, что теперь выходить из дома можно только за редким исключением: чтобы выбросить мусор, чтобы сходить до ближайшего магазина, чтобы выгулять собаку (но не дальше 100 метров от дома) и чтобы, если это необходимо, отправиться на работу. Кстати, накануне губернатор Куйвашев дополнил список предприятий, которым разрешено работать.

А сегодня утром в Екатеринбург прилетел первый из четырех самолетов с гуманитарным грузом из Китая для врачей, волонтеров и полицейских Свердловской и Челябинской областей. Сразу после разгрузки медицинские маски, защитные костюмы, перчатки и очки будут распределены по больницам.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

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