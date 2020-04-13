2020-04-13T10:12:47+03:00
Общество

Полицейские поймали 280 уральцев, нарушивших режим самоизоляции

Материалы на них уже отправлены в министерство общественной безопасности
Мария Трапезникова
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Полицейские поймали 280 уральцев, нарушивших режим самоизоляцииПолицейские поймали 280 уральцев, нарушивших режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие выходные уральские полицейские устроили рейды по улица различных городов региона. И, в общем, поймали 280 человек, которые нарушили режим самоизоляции и вышли из дома, чтобы прогуляться. Все материалы были отправлены в министерство общественной безопасности.

- Все они были подготовлены в отношении физических, должностных и юридических лиц. 116 из них подготовлено сотрудниками полиции в Екатеринбурге, 164 – в других муниципалитетах региона, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, сотрудники министерства по материалам оформили 27 протоколов об административном правонарушении. Сегодня они будут направлены в суды, где уже примут окончательное решение о привлечении к ответственности.

Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области действует до 20 апреля. Выходить из дома можно только за редким исключением. Нарушителей будут штрафовать. О размерах штрафов мы рассказывали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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