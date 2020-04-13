2020-04-13T14:59:11+03:00
Происшествия

«53 человека закрыли на карантин»: в Верхней Пышме у полицейского заподозрили коронавирус

По официальным данным от оперштаба, один из подтвержденных случаев коронавируса был как раз у жителя Верхней Пышмы
Евгений Стоянов
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Как уточнил наш собеседник, сначала коронавирус заподозрили у супруги силовика, которая работает медикомКак уточнил наш собеседник, сначала коронавирус заподозрили у супруги силовика, которая работает медикомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхней Пышме у одного из сотрудников ГИБДД заподозрили коронавирус.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, сейчас инспектор госпитализирован в больницу, а его коллег проверяют врачи.

- Жена этого сотрудника - медик. У нее заподозрили коронавирус, а потом и у ее мужа. В итоге всю роту - 53 человека - закрыли на карантин. Всех отправили по домам, - отметил наш собеседник.

Поскольку роту, где служил госпитализированный инспектор отправили на карантин, то сейчас патрулированием Верхней Пышмы занимается спецрота ГИБДД из уральской столицы, которая в обычное время занимается сопровождением кортежей первых лиц.

Напомним, по последним данным в Свердловской области зарегистрированы 85 случаев заражения коронавирусом. По официальным данным из оперштаба по борьбе с COVID-19, один из последних заболевших - житель Верхней Пышмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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