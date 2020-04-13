Скрывала поездки в Москву и Турцию: в Екатеринбурге больницу № 24 закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом

В Екатеринбурге экстренно закрыли на карантин больницу № 24. Все из-за пациентки, у которой подтвердился коронавирус. Сейчас персонал учреждения изолирован, а к постояльцам не могут приходить посетители.

«Комсомолке» удалось выяснить, что женщина прибыла в больницу 9 апреля самостоятельно на личном автомобиле из Челябинской области. Уже через сутки ее состояние резко ухудшилось, температура была под 40 градусов.

Женщина призналась соседкам по палате, что недавно вернулась из Москвы. Фото: читатели "КП"

- В день поступления мы расспросили ее о работе. Она сказала, что занимается продажей одежды в своем городе, но закупается в Москве. Призналась, что вернулась из столицы недавно. Мы с другими пациентками в шоке побежали к заведующему отделения, - рассказывает «КП» соседка зараженной по палате Ирина Черноголова.

На следующий день женщине стало хуже, и ей предоставили кислородную маску.

- При осмотре заметили на ее теле следы от купальника. Спросили откуда загар. Она ответила, что отдыхала в Турции в ноябре. Но это же бред! Об этом мы также доложили врачу. К счастью, нас услышали и женщину отправили на КТ, а по его результатам - в реанимацию. 11 апреля приехал Росздравнадзор и забрал ее в 40-ю больницу. Пришлось снимать через глазок. Санитары выгнали нас из коридора со словами «Корону везут!». Потом нас перевели на два часа в другую палату на время обработки помещения. Страшное дело, она же была везде, в том числе и туалете и душевой! Еще один такой зараженный и мы не выживем, - добавила пациентка 24-й больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772725" frameborder="0"></iframe> В ГКБ № 24 у пациентки заподозрили коронавирус.Видео: предоставлено читателями

На вопрос об изоляции пациентам ответили, что теперь больница работает только на прием пациентов. Постояльцы жалуются, что руководство так и не ввело карантин.

- Вот, посмотрите, карантин во всей красе! – подписала наша читательница видео, снятое в коридоре больницы. – Если нас не изолируют , то есть риск заболеть всем остальным. Наш иммунитет и так ослаблен и не справится с инфекцией. Очень надеемся, что огласка этой ситуации заставит руководство принять меры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772726" frameborder="0"></iframe> Коридор больницы № 24.Видео: предоставлено читателями

В свердловском оперштабе подтвердили, что в больнице введены ограничительные меры. В условиях пандемии медицинское учреждение определено для маршрутизации пациентов с пневмонией.

- Все медики и пациенты проверяются на коронавирус. Эта мера позволила своевременно выявить случай заражения у одного из пациентов, маршрутизированных в ЦГКБ №24. Его оперативно перевели в инфекционный корпус ГКБ № 40.

В больнице №24 принято решение об особом графике работы сотрудников терапевтического корпуса для предотвращения распространения инфекции. Кроме того, временно отменен прием пациентов с травмами, и все травматологические больные будут госпитализироваться в горбольницы №23 и № 36.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 13 апреля в Свердловской области зарегистрировано 85 случаев коронавирусом. При этом 37 человек уже выписали из больниц.

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