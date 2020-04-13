2020-04-13T19:46:40+03:00
Общество

В Екатеринбурге и Свердловской области закрыли доступ на кладбища и в храмы

Ограничение действует до конца апреля
Лев ИСТОМИН
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Пасху в 2020 году придется отметить домаПасху в 2020 году придется отметить домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области главный государственный санитарный врач региона запретил посещать кладбища, а также проводить религиозные церемонии. Запрет действует по 30 апреля включительно.

Причиной ограничения доступа стал риск распространения коронавирусной инфекции. При этом похороны можно проводить в обычном режиме.

«Не допускать в срок до 30 апреля проведение массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий», - указано в документ за подписью Дмитрия Козловских.

Напомним, что в апреле родительская суббота отмечается 28 апреля. Обычно в этот день уральцы прибирают могилы близких людей. Однако в этом году, приборку придется перенести на май.

Также, из постановления следует, что в храмах и других религиозных учреждениях Свердловской области запрещается проводить церковные службы. Таким образом, уральцам придется отпраздновать Пасху 19 апреля дома, а торжественную литургию посмотреть по телевизору, либо через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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