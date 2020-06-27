2020-06-27T21:02:24+03:00
Происшествия

Сняли побои: Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре отправились в больницу

Телеведущая хочет подавать в суд
Мария Трапезникова
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Ксения Собчак и ее команда отправили в больницуКсения Собчак и ее команда отправили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня вечером, 27 июня, в Среднеуральском женском монастыре произошел серьезный конфликт: около 30 сотрудников обители избили телеведущую Ксению Собчак, ее съемочную группу и героев ее фильма. Кино, кстати, про скандального схиигумена Сергия, который и забаррикадировался в этом монастыре. По словам Ксении, пострадали два человека – режиссер Сергей Ерженков и один из героев фильма, бывший послушник Филипп.

После того, как на место прибыла полиция и следователи, съемочная группа отправилась в отдел полиции №28 Среднеуральска для того, чтобы написать заявление. Всех участников по одному вызывали на допрос.

Фото: Ксения Собчак в соцсетях

Фото: Ксения Собчак в соцсетях

Последним пунктом на сегодняшний вечер стала больница в Екатеринбурге, где у Ерженкова задокументировали все побои. Все эти материалы нужны для того, что затем передать полиции в качестве вещественных доказательств. Сама Ксения хочет подавать в суд и уже готовит иски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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