2020-06-27T16:55:41+03:00
Общество

«Убери камеру!» : «Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак

Артист поддерживает отца Сергия
Екатерина САЛТЫКОВАОлег ГАЛИМОВ
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Дмитрий Соколов приехал в женский монастырьДмитрий Соколов приехал в женский монастырьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Популярный артист, участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов примчался в Среднеуральский женский монастырь после того, как там напали на съемочную группу Ксении Собчак.

Ксения Собчак написала заявление в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ксения Собчак написала заявление в полицию.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телеведущая снимала там фильм не столько про опального отца Сергия, сколько про девушку Кристину, которая много лет прожила на территории обители. Здесь же от лейкимии умерла ее мать монахиня Татьяна. По мнению Кристины женщине вовремя не оказали медицинскую помощь и в этом, как раз виноват отец Сергий, который отрицает лекарства и медицину.

Звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов приехал к Среднеуральскому женскому монастырю.Олег ГАЛИМОВ

Та самая девушка Кристина, героиня фильма Ксении Собчак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Та самая девушка Кристина, героиня фильма Ксении Собчак.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Собчак напали, когда телеведущая и ее съемочная группа шли к могиле матери Кристины. По словам журналистки – это были крепкие парни в наколках. Около тридцати человек. Они же выдворили телеведущую за территорию монастыря и отобрали у нее камеру. На место приехала полиция.

Спустя 40 минут поддержать отца Сергия приехал и его верный послушник Дмитрий Соколов. Артист приехал на черном «Лексусе» и только и успел крикнуть журналисту «КП»:

- Не снимай меня, я тебе лично запрещаю, - потребовал Дмитрий Соколов.

Ксения Собчак рассказала, о чем ее фильм.Олег ГАЛИМОВ

После этого не смешной юморист сел в «Лексус» и проехал на территорию монастыря, куда посторонних не пускают. Кстати, вместе с ним была и его жена Ксения Соколова (девичья фамилия Ли - Прим.Ред.). Она вышла из машины и вместе с другими монахинями пошла собирать полевые цветы...

Ксения ЛИ вместе с другими послушницами собирает полевые цветы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ксения ЛИ вместе с другими послушницами собирает полевые цветы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отец Сергий уже много лет является духовным наставником Дмитрия Соколова и его семьи. Когда церковь отстранила Сергия от богослужений, Соколов был в числе первых, кто встал на сторону отца Сергия. Кроме того схииугмен является духовником олимпийского чемпиона и хоккеиста Павла Дацюка, а также его называют бывшим духовником депутата Государственной думы Натальи Поклонской.

К Среднеуральскому женскому монастырю приехал представитель отца Сергия Всеволод Могучев.Олег ГАЛИМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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