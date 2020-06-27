2020-06-27T16:42:11+03:00
Происшествия

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре

Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители
Мария Трапезникова
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На Ксению Собчак, ее съемочную группу и героя фильма напали сотрудники Среднеуральского женского монастыряНа Ксению Собчак, ее съемочную группу и героя фильма напали сотрудники Среднеуральского женского монастыряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня вечером, 27 июня, на телеведущую Ксению Собчак, которая на территории Среднеуральского женского монастыря снимала фильм про скандального схиигумена Сергия, и ее съемочную группу напали. По ее словам, это были сотрудники монастыря. Они отобрали камеру, на которой была запись избиения. Ксения рассказала «КП»-Екатеринбург из-за чего произошел конфликт.

Оказалась, что Собчак снимает фильм не просто про опального отца Сергия. Картина больше посвящена истории девушки Кристины. Ее мать монахиня Татьяна скончалась от рака, так как схиигумен отрицает лечение и врачей.

- Кристина нарушила молчание после стольких лет, - рассказывает Ксения Собчак. - Ее названая мать монахиня Татьяна умерла от лейкимии в последней стадии. По мнению Кристины это случилось из-за того, что ей вовремя не оказали медицинскую ппомощь. Как вы все знаете отец Сергий отрицает коронавирус и медицину в целом.

Ксения Собчак рассказала, о чем ее фильм.Олег ГАЛИМОВ

- Сколько сейчас пострадавших?

- У нас пострадали два человека: наш герой фильма, бывший послушник Филипп, и режиссер фильма Сергей Ержанков.

- Вы снимали на территории Среднеуральского монастыря?

- Мы снимали могилу матери нашей героини.

- Вас туда пропустили без конфликтов?

- Мы прошли к кладбищу, там не было никаких ограждений. Мы пошли по той дороге, которую нам показала наша героиня. Пришли к могиле, и потом к нам стала подходить группа людей.

На Ксению Собчак и ее съемочную группу напали сотрудники Среднеуральского женского монастыря.Видео: соцсети Ксении Собчак

- Кем были нападавшие?

- Это были сотрудники монастыря. Та территория, где мы были, официально не является территорией монастыря. Там находится только кладбище. Они вытолкали нас с территории кладбища, стали идти на нас, указывая нам, куда надо идти. Вывели нас на какую-то площадь рядом с монастырем и там уже избили и отобрали камеру.

- На камере была запись избиения?

- Да, но, слава богу, моя помощница успела записать на своей телефон частично эту драку. В общем, здесь плохая связь, видео грузится.

- Сейчас вы где находитесь?

- Я сейчас жду полицию уже 40 минут. Мы вызвали, она не едет. Мы прямо у храма.

- Сколько человек на вас напали?

- Около 30 человек, только мужчины. Там были еще монашки, но было много мужчин в спортивных костюмах уголовного вида, в татуировках. Много мужчин, били именно они.

- Как чувствуете себя?

- Режиссер сейчас ничего, по-моему, ему вывихнули руку. Меня не били, просто толкнули на землю. Держали, не давали встать. Я упала. Они меня окружили, чтобы я не видела того, как они бьют других людей, которые были со мной. Филипп тоже вроде ничего, сидит воду пьет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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