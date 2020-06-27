На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий

Телеведущая Ксения Собчак приехала в Среднеуральский женский монастырь, чтобы снять фильм про скандального отца Сергия, о котором в последнее время говорит вся страна. И сегодня, 27 июня, на ее съемочную группу напали, а ее видеооператора сильно избили. Об этом телеведущая рассказала в своих соцсетях, там же она опубликовала видео после нападения.

- На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали меня, пока били Ерженкова [видеооператор команды – прим. ред.], - написала Ксения Собчак. – Полиция уже вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи.

Телеведущая рассказала, что, кроме ее съемочной команды, избили также и одного из участников фильма, бывшего послушника Филиппа.

- Он и рассказал нам историю, которую мы расследуем, как над ним, когда он был подростком, издевались в монастыре, - написала Ксения.

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