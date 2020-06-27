2020-06-27T15:49:48+03:00
Происшествия

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре

На месте работают полицейские
Мария Трапезникова
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Ксения Собчак сейчас пишет заявление в полициюКсения Собчак сейчас пишет заявление в полициюФото: Олег ГАЛИМОВ
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Сегодня вечером на Ксению Собчак, ее съемочную группу и героев фильма об отце Сергие напали сотрудники Среднеуральского женского монастыря. Два человека сильно пострадали, на месте сейчас работает полиция. О случившемся телеведущая рассказала в своих соцсетях, а подробности – нашему журналисту.

Екатеринбургская епархия тоже не осталась в стороне и прокомментировала произошедшее.

- Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка, - рассказали в пресс-службе. – В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам. Напоминаем, что схиигумен Сергий запрещен в священнослужении и находится под церковным судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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