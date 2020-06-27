Все что известно об избиении Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре: версии конфликта

Известная телеведущая Ксения Собчак уже несколько дней находится в Екатеринбурге. Целью своего визита светская дива называла съемки фильма об опальном отце Сергии, который захватил Среднеуральский женский монастырь.

- Меня очень трогает тема ковид-диссидентства. А еще тема конфликта отца Сергия с патриархией. Это же уникальный случай, когда человек не слушает прямые указания православной церкви, - рассказывала «КП» Екатеринбург Ксения Собчак. - Кроме того, интересна фигура самого отца Сергия, почему за ним следует так много известных людей. Этот феномен мы исследуем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787436" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

Отец Сергий действительно отрицает существование коронавируса и проклинает тех, кто соблюдая требования Роспотребнадзора, не ходит в храмы. Из-за этого Екатеринбургская епархия запретила ему вести богослужения. Дело отца Сергия должны были рассматривать в Церковном суде, но схиигумен уже дважды его проигнорировал. Он вернулся в Среднеуральский женский монастырь, занял там место настоятеля и продолжает вопреки запретам вести службы.

ВЕРСИЯ КСЕНИИ СОБЧАК

Ксения Собчак пыталась вести съемку на территории Среднеуральского женского монастыря еще накануне, 26 июня, во время заседания Церковного суда. Однако ей разрешили пройти на территорию обители только для записи стенд-апа. Съемочный процесс продолжили 27 июня. Но во второй половине дня его прервали амбалы в наколках. Они набросились на съемочную группу. По словам Ксении Собчакна ее коллег набросились около 30 человек из местных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787444" frameborder="0"></iframe> Оператор Сергей Ерженков, на которого напали сотрудники Среднеуральского женского монастыря, рассказал о случившемся.Олег ГАЛИМОВ

Позже в разговоре с «КП»-Екатеринбург телеведущая призналась на чем на самом деле строится сюжет ее работы. Собчак снимает историю девушки Кристины, которая много лет прожила на территории обители. Здесь же от рака умерла ее мать монахиня Татьяна. Кроме того, в распоряжении Ксении есть несколько показаний бывших послушников, которые признаются, что их избивали в качестве «наказаний», когда они жили на территории монастыря будучи подростками.

- Кристина нарушила молчание после стольких лет, - рассказывает Ксения Собчак. - Ее названая мать монахиня Татьяна умерла от лейкемии на последней стадии. По мнению Кристины это случилось из-за того, что ей вовремя не оказали медицинскую помощь. Как вы все знаете, отец Сергий отрицает коронавирус и медицину в целом. Когда на нас напали мы снимали могилу матери нашей героини. Мы прошли к кладбищу, там не было никаких ограждений. Мы пошли по той дороге, которую нам показала Кристина. Пришли к могиле, и потом к нам стала подходить группа людей. Это были сотрудники монастыря. Та территория, где мы были, официально не является территорией монастыря. Там находится только кладбище. Они вытолкали нас с территории кладбища, стали идти на нас, указывая нам, куда надо идти. Вывели нас на какую-то площадь рядом с монастырем и там уже избили и отобрали камеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787442" frameborder="0"></iframe> Представитель отца Сергия рассказал о случившемся.Олег ГАЛИМОВ

По словам Ксении Собчак в потасовке пострадали два ее человека: герой фильма, бывший послушник Филипп, и оператор фильма Сергей Ержанков. Последнему вывихнули руку. Что касается самой телеведущей, то ее толкнули на землю и не давали подняться. Кроме того, у съемочной группы забрали дорогостоящую аппаратуру, стоимостью 260 000 рублей.

ВЕРСИЯ СО СТОРОНЫ ОТЦА СЕРГИЯ

Спустя 40 минут после начала драки в Среднеуральский женский монастырь начали подтягиваться преданные прихожане отца Сергия. Среди них актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов с супругой Ксенией. На своем черном Лексусе он сразу же проехал на территорию монастыря. Ей было предложено

Он и его семья называют отца Сергия своим духовником. Как и олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк они уже много лет посещают обитель. Были они и в числе тех, кто поддержал Сергия в конфликте с Екатеринбургской епархией.

- Я стараюсь бороться с и информационными провокациями, которые возникают, - рассказывает «КП»-Екатеринбург помощник отца Сергия Всевлод Могучев, прихожанин Среднеуральского женского монастыря. - Сегодня мне позвонили и сказали, что сюда в очередной раз приехала Ксения Собчак для того, чтобы создать скандал. До этого она уже приезжала сюда. Ее по-человечески попросили не идти в монастырь. Отец Сергий не хотел с ней общаться. До этого ее коллега Сергей Ержанков свободно приезжал и снимал монастырь, я с ним общался, моя супруга и прихожане монастыря. Он заходил в трапезную, в строящиеся объекты. Свободно заходил куда хотел. В течение нескольких дней Ксения видимо решила, что она тоже должна появиться в кадре, без этого никак. Поэтому она приехала и учинила скандал. Ей было предложено поехать к митрополиту, потому что ее коллегам дали вдоволь поснимать. Но видимо, Ксении Анатольевне нужен был дополнительный хайп для продвижения ее будущего фильма.

Сейчас Ксения Собчак написала заявление. Съемочная группа ждет, когда им вернут аппаратуру, которую якобы стащили сотрудники монастыря. На месте работает полиция - они изымают технику. Из-за конфликта телеведущая не смогла улететь в Москву - билеты были куплены на 18:00 часов вечера.