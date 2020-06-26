Скандальный отец Сергий отказался разговаривать с Ксенией Собчак, которая приехала к нему в монастырь

Скандал вокруг Среднеуральского женского монастыря разгорается все с новой силой. Сначала отца Сергия лишили права проповедовать, затем опальный священник «захватил» монастырь. Сегодня, 26 июня, над схиигуменом Сергием Всеволодом Могучевым шел церковный суд, на который он не явился. В этот же день в Екатеринбург прилетела телеведущая Ксения Собчак, чтобы снять фильм про бунтующего священника.

О том, что журналистка собирается снимать программу об отце Сергеи, стало известно от православного общественника Сергея Алиева накануне. Правда, сам священник сразу отказался участвовать в этом.

Сергий молится в своей обители и не выходит от туда.Фото: Алексей БУЛАТОВ

С самого утра в женский монастырь Среднеуральска пускали только прихожан. У шлагбаума дежурили казаки. Ксения Собчак сумела пройти за ворота и попыталась поговорить с опальным священником. Только сам схиигумен отказался от интервью с московской гостей, Сергий с утра молится и не выходит из своей обители. Телеведущая записала только лишь стендап на территории церкви.

Напомним, сегодня состоялся суд над бывшим духовником Натальи Поклонской. На второе слушание он не явился, также как и на первое. Из-за этого пришлось снова перенести заседание на 3 июля. Ранее ему запретили проводить службы из-за неоднозначных высказываний в проповедях, среди которых было отрицание коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787174" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбург приехала Ксения Собчак, чтобы снять фильм об опальном отце Сергие.Евгений СТОЯНОВ

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