2020-06-26T12:55:38+03:00
Общество

Скандальный отец Сергий отказался разговаривать с Ксенией Собчак, которая приехала к нему в монастырь

Схиигумен весь день не выходит из обители
Олег ГАЛИМОВЮлия СТАЛИНА
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Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург, чтобы снять фильм про отца Сергия.Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург, чтобы снять фильм про отца Сергия.Фото: Олег ГАЛИМОВ
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Скандал вокруг Среднеуральского женского монастыря разгорается все с новой силой. Сначала отца Сергия лишили права проповедовать, затем опальный священник «захватил» монастырь. Сегодня, 26 июня, над схиигуменом Сергием Всеволодом Могучевым шел церковный суд, на который он не явился. В этот же день в Екатеринбург прилетела телеведущая Ксения Собчак, чтобы снять фильм про бунтующего священника.

О том, что журналистка собирается снимать программу об отце Сергеи, стало известно от православного общественника Сергея Алиева накануне. Правда, сам священник сразу отказался участвовать в этом.

Сергий молится в своей обители и не выходит от туда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергий молится в своей обители и не выходит от туда.Фото: Алексей БУЛАТОВ

С самого утра в женский монастырь Среднеуральска пускали только прихожан. У шлагбаума дежурили казаки. Ксения Собчак сумела пройти за ворота и попыталась поговорить с опальным священником. Только сам схиигумен отказался от интервью с московской гостей, Сергий с утра молится и не выходит из своей обители. Телеведущая записала только лишь стендап на территории церкви.

Напомним, сегодня состоялся суд над бывшим духовником Натальи Поклонской. На второе слушание он не явился, также как и на первое. Из-за этого пришлось снова перенести заседание на 3 июля. Ранее ему запретили проводить службы из-за неоднозначных высказываний в проповедях, среди которых было отрицание коронавируса.

В Екатеринбург приехала Ксения Собчак, чтобы снять фильм об опальном отце Сергие.Евгений СТОЯНОВ

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Церковный суд над опальным отцом Сергием в Екатеринбурге 26 июня: онлайн-трансляция

В Екатеринбургской епархии 26 июня в 12 часов стартует второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Романова). Причиной разбирательства стали видеоролики настоятеля Среднеуральского монастыря под Екатеринбургом, которые раскритиковали в епархии. (Подробнее)

В Екатеринбург прилетела Ксения Собчак, чтобы встретиться с опальным отцом Сергием

Сегодня утром у Екатеринбургской епархии заметили большой белый внедорожник, из которого вышла Ксения Собчак. Чуть ранее интернет-порталы писали о том, что она собирается снять фильм про опального отца Сергия, скандальные высказывания которого прогремели на всю страну. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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