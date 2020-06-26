2020-06-26T09:58:11+03:00
Общество

В Екатеринбург прилетела Ксения Собчак, чтобы встретиться с опальным отцом Сергием

От комментариев телеведущая отказалась
Мария ТрапезниковаЕвгений СТОЯНОВ
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В Екатеринбург прилетела Ксения Собчак, чтобы встретиться с опальным отцом СергиемВ Екатеринбург прилетела Ксения Собчак, чтобы встретиться с опальным отцом СергиемФото: Евгений СТОЯНОВ
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Сегодня утром у Екатеринбургской епархии заметили большой белый внедорожник, из которого вышла Ксения Собчак. Чуть ранее интернет-порталы писали о том, что она собирается снять фильм про опального отца Сергия, скандальные высказывания которого прогремели на всю страну. Информацию о съемках распространил уральский общественник Сергей Алиев.

Однако представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев назвал эту информацию недостоверной.

В Екатеринбург приехала Ксения Собчак, чтобы снять фильм об опальном отце Сергие.Евгений СТОЯНОВ

- Сергий Алиев, разославший информацию об этом, является кликушей и обманщиком. Он уже не раз давал обещание, что не будет касаться схиигумена Сергия (Романова), но в очередной раз доказал, что не достоин называться мужчиной, - рассказал Всеволод Могучев.

Вот только сам схиигумен отказался общаться с телеведущей.

Ксения Собчак отказалась от комментариев журналиста «КП», который с утра находился у здания епархии, где состоится второе заседание церковного суда над отцом Сергием. Однако представители телеведущей рассказали, что они собираются ехать в Среднеуральский женский монастырь, который чуть ранее «захватил» скандальный батюшка.

Ксения Собчак собирается ехать в Среднеуральск Фото: Евгений СТОЯНОВ

Ксения Собчак собирается ехать в СреднеуральскФото: Евгений СТОЯНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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