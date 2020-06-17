«Пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит»: опальный отец Сергий о конфликте с Екатеринбургской епархией

В столице Урала разгорается конфликт между опальным схиигуменом Сергием и Екатеринбургской епархией, которая отстранила его от служб. Поводом к этому стали его проповеди, в которых среди прочего он утверждал, что никакого коронавируса нет.

15 июня его дело собирались рассмотреть на церковном суде, но отец Сергий спешно покинул его почти в самом начале. А во вторник, 16 июня, появились сообщения, что он якобы «захватил» Среднеуральский женский монастырь, который и основал ранее. В самой епархии подтвердили, что настоятельнице монастыря пришлось покинуть его. А в среду днем, 17 июня, схиигумен Сергий опубликовал запись, в которой он рассказал свою позицию по случившемуся.

Схиигумен Сергий Романов о конфликте с Екатеринбургской епархией.

- Либеральные СМИ пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит, - отметил схиигумен Сергий. - Мы строили его вместе с насельницей монастыря с Божьей помощью 18 лет на пустом месте… За время своей службы я никогда не нарушал церковные каноны. Наложенные на меня причащения не нарушал. Но когда моих чад, монахинь, послушниц, которых с божьей милостью собирал 18 лет, захотели отдать под духовное руководство… духовнику Ново-Тихвинского монастыря… я остался в монастыре в доме матери Божьей, чтобы дети не остались без отца. Игуменья Варвара и с нею четыре человека сами ушли из монастыря. Их никто не выгонял. Покинули монастырь из-за страстей.

Вход в обитель.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также ранее появлялись сообщения, что в монастырь минувшим утром приезжали сотрудники полиции и ФСБ. Схиигумен Сергий подтвердил это.

- В монастырь приезжали представители общественной безопасности, полиции, прокуратуры, ФСБ, - сказал Сергий. - Убедились, что в монастыре все спокойно. Среди деревьев общественного порядка не нарушали. Наш монастырь находится в 30 километрах от Екатеринбурга в лесу. За время прохождения моей службы я никогда не был должен ни копейки ни патриархии, ни митрополии, ни рабочим. Монастырь Спорительницы хлебов строился на народные деньги.

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