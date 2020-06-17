«Дали время подумать»: Епархия об опальном «экс-духовнике Поклонской», который захватил женский монастырь в Среднеуральске

Похоже, в Свердловской области разгорается очередной скандал. На этот раз между «опальным» отцом Сергием, в миру Николаем Романовым и Екатеринбургской епархией. Пристальное внимание к схиигумену приковано еще и потому, что отца Сергия знают, прежде всего, как духовника многих известных людей, в их числе хоккеист Павел Дацюк, депутат Наталья Поклонская и другие.

Очевидцы сообщают, что в обители многие ходят без маски, объясняя это тем, что никакого коронавируса нет.Фото: Евгений СТОЯНОВ

Еще недавно Сергий возглавлял Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов», который находится в 30 километрах от Екатеринбурга. А сегодня обитель окружена полицией - на территорию пускают только прихожан. Мол, Сергий захватил монастырь, а игуменье Варваре Крыгиной, которая в последние дни официально управляла обителью, пришлось спешно уехать.

Кадр из видеообращения схиигумена Сергия

Самого Сергия здесь не видно - он был только на утренней службе, а после заперся в келье.

- Скорбя о заблуждении заштатного запрещенного в священнослужении клирика Екатеринбургской епархии схиигумена Сергия ради умирения ситуации настоятельница Среднеуральского женского монастыря игумения Варвара по благословению Правящего Архиерея приняла решение вместе с сестрами, не разделяющими раскольническую позицию, временно оставить территорию обители, - смиренно объясняют в Екатеринбургской епархии. – Дабы избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий и дать ему возможность одуматься и вернуться в лоно Святой Матери Церкви.

Следующий церковный суд по делу схиигумена Сергия должен пройти в епархии 26 июня.Фото: Евгений СТОЯНОВ

Конфликт между схиигуменом Сергием и епархией начался после проповеди схиигумена, в которой отец Сергий отрицал коронавирус, критически рассуждал о вакцинации людей.

После этого Екатеринбургская епархия отняла у него право носить наперсный крест и участвовать в богослужениях. 15 июня его дело должны были рассмотреть на Епархиальном суде, но Сергий на заседании не задержался – зачитал обращение к суду и ушел. В связи с этим заседание перенесли на 26 июня. Ранее в защиту отца Сергия выступал хоккеист Павел Дацюк.

Павел Дацюк выступил в защиту схиигумена Сергия Романова.

- Отец Сергий вот уже 10 лет мой духовник, - говорит хоккеист Павел Дацюк. – У отца Сергия горящее, любящее сердце. Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. Как и раньше, с моей семьей мы хотим приезжать в монастырь Спорительница хлебов. Знаем, что батюшка нас ждет, меня ждет. Исповедоваться ему, причищаться, задать ему духовные и жизненные впросы. С благословления батюшки многие жизненные вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца.

Вход в обитель.Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЕ

Наталья ПОКЛОНСКАЯ, депутат Государственной думы:

- Всегда интересно посплетничать над чем-то, придумать историю с духовными отцами. Сколько бы я не говорила, все равно все пишут, что «экс-духновникПоклонской». Это не так. Я не знаю всей сути конфликта, только то, что читаю в новостях. Высказаться по данной проблеме не могу, так как ко мне никто не обращался. Да, я знакома с отцом Сергием. Хороший человек, ничего дурного про него сказать не могу. Но что происходит в монастыре, я не знаю, так как не езжу в Екатеринбург. И сейчас я не поддерживаю связь с отцом Сергием. Если кто-то позвонит, я всегда отвечу, - говорит Наталья Поклонская в интервью радио "КП". - По поводу карантина, то это какой-то мировой и политический флешмоб. Сначала маски надевайте, потом не надейвайте, сидите по домам, не дышите. У нас помимо коронавируса, есть масса других вирусов. Я поддерживаю наше руководство, но нужно не перегибать. И людям следует поддерживать иммунитет, потому что нужно бороться со всеми вирусами. А люди убили иммунитет сидя в квартирах! Хотелось бы, чтобы за лето люди вышли на улицу, подышали, позанимались спортом. И повысили с вой иммунитет. Именно за это люди и молятся в храмах, либо у себя в квартирах и домах, где иконочки стоят. Вера у людей в душе и никто не может запретить молиться. Ходить им в храм или нет - человек решает самостоятельно. Да, вирус есть и не только этот. Но все действия должны были направлены на благо человека. Мировой флешмоб с карантином - это сложно для простого человека.

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