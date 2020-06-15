2020-06-15T17:52:48+03:00
Общество

«Спешно покинул заседание»: епархиальный суд над экс-духовником Поклонской в Екатеринбурге перенесли на 26 июня

Рассмотреть дело схиигумена Сергия собирались 15 июня, но священнослужитель на нем не задержался
Данил СВЕЧКОВ
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Фото: скриншот канала "Первый Международный Позитивный портал". youtube.comФото: скриншот канала "Первый Международный Позитивный портал". youtube.com
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В Епархиальном суде Екатеринбургской епархии сегодня, 15 июня, собирались рассмотреть вопрос о поведении «экс-духовника Натальи Поклонской» схиигумена Сергия. Однако сделать этого не удалось – заседание пришлось перенести.

- Поскольку схиигумен Сергий (Романов), зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу, провести следующее заседание епархиального церковного суда 26 июня сего года, - сообщается в постановлении суда на сайте Екатеринбургской епархии. - Выразить надежду, что схиигумен Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится.

Ранее настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий был известен, как духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской. Конфликт между ним и епархией начался после проповеди схиигумена, которой заинтересовался Центр по противодействию экстремизму свердловского главка полиции. Ранее из-за этого епархия уже лишила его права проводить службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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