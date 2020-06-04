2020-06-04T18:41:24+03:00
Общество

В словах бывшего духовника Поклонской нашли экстремизм

Сергия Романова ждет церковный суд, сейчас он не имеет права носить крест и вести проповеди
Олег ГАЛИМОВ
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Схигумена могут оштрафовать. Фото: скриншот канала "Первый Международный Позитивный портал". youtube.comСхигумена могут оштрафовать. Фото: скриншот канала "Первый Международный Позитивный портал". youtube.com
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Центр по противодействию экстремизму свердловского главка полиции усмотрел в последнем обращении отца Сергия (Романова) экстремизм. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос общественного деятеля Михаила Томаткина.

- В действиях указанного лица усматриваются признаки административного правонарушения, - говорится в ответе от ГУ МВД.

Как стало известно «КП»-Екатеринбург, силовики пришли к выводу по итогам лингвистической экспертизы ролика, опубликованного 26 мая на Youtube. Теперь материалы проверки передадут в прокуратуру. Именно надзорному ведомству предстоит решить, есть ли основания для составления протокола.

Напомним, что после скандального обращения схигумена лишили права вести проповеди и носить крест. Судьбу Романова будет решать церковный суд.

- Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня было принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха, — пояснили в Екатеринбургской епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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