В словах бывшего духовника Поклонской нашли экстремизм

Центр по противодействию экстремизму свердловского главка полиции усмотрел в последнем обращении отца Сергия (Романова) экстремизм. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос общественного деятеля Михаила Томаткина.

- В действиях указанного лица усматриваются признаки административного правонарушения, - говорится в ответе от ГУ МВД.

Как стало известно «КП»-Екатеринбург, силовики пришли к выводу по итогам лингвистической экспертизы ролика, опубликованного 26 мая на Youtube. Теперь материалы проверки передадут в прокуратуру. Именно надзорному ведомству предстоит решить, есть ли основания для составления протокола.

Напомним, что после скандального обращения схигумена лишили права вести проповеди и носить крест. Судьбу Романова будет решать церковный суд.

- Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня было принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха, — пояснили в Екатеринбургской епархии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Урале бывший духовник Натальи Поклонской проклял тех, кто закрывает храмы из-за «лжепандемии»

Также священнослужитель призвал всех выходить на улицу, не боясь полиции (подробнее).

«Сразу же во сне боль прошла»: Поклонская на Урале рассказала, как молитвой избавилась от осложнений после операции

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной Думы Наталья Поклонская впервые за два года посетила Среднеуральский женский монастырь, в котором служит ее духовник схиигумен Сергий (подробнее)

Четвероклассники из Екатеринбурга испугались обряда экзорцизма в женском монастыре Среднеуральска

Группа четвероклассников вместе со своей учительницей под конец учебного года решили съездить на экскурсию. Школьники обрадовались, - сидеть за партой скучно, а здесь и погулять дадут, и интересности расскажут. На том и порешили, и отправились накануне вечером в Среднеуральский женский монастырь (подробнее)