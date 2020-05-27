«Пойдет под церковный суд»: бывшему духовнику Поклонской отцу Сергию запретили носить крест

27 Май 2020 2020-05-27T09:56:00+03:00

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Отец Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, больше не священник. Екатеринбургская Епархия объявила, что забрала у основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена право носить наперсный крест, который выделяет священников из числа монахов и дьяконов. Также ему запрещено вести церковные службы.

Причиной такого решения стали провокационные выступления отца Сергия, которые он выкладывал на Youtube. Монах рассуждал про вакцинацию, чипы, Билла Гейтса и Германа Грефа, а также призывал не соблюдать самоизоляцию в период пандемии коронавируса.

- В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим Указ Правящего Архиерея N 32 от 27 апреля 2020 года, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии, - сообщили в Екатеринбургской Епархии.

До церковного суда монаху запрещено покидать Иоанно-Богословский скит, где он находится. Ранее Сергия лишили возможности служить Божественную Литургию и совершать другие богослужения, таинства и требы, «не исключая чин экзорцизма», принимать исповеди («ни в храме, ни в кельи»), а также постригать кого-либо в монахи.

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ИСТОЧНИК KP.RU