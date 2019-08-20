2019-08-20T14:28:16+03:00
Общество

«Сразу же во сне боль прошла»: Поклонская на Урале рассказала, как молитвой избавилась от осложнений после операции

Депутат Госдумы посетила Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где служит ее духовник
Илья МОХОВ
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Наталья Поклонская и ее духовник схиигумен Сергий. Фото: кадр с записи опубликованной на канале "Движение Царский крест" на сайте youtube.comНаталья Поклонская и ее духовник схиигумен Сергий. Фото: кадр с записи опубликованной на канале "Движение Царский крест" на сайте youtube.com
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Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной Думы Наталья Поклонская впервые за два года посетила Среднеуральский женский монастырь, в котором служит ее духовник схиигумен Сергий. Во время посещения обители она записала обращение, которое уже успело разлететься по Сети. На видео, среди прочего, Наталья Поклонская рассказала о том, как она восстанавливалась после серьезной операции.

– Со мной произошло чудо. Когда я очень заболела, мне сделали операцию, – делится Поклонская. – К сожалению, случилось осложнение. Любой, наверное, человек переживал бы, потому что это и боли, и страх. Непонятно, чем закончится болезнь. Я однажды помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом его книгу с его изображением и уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, сидит рядышком на кровати и говорит: «Не бойся, я пришел и я тебя полечу». И он на рану после операции, где произошло загноение, наложил мне мазь. Сразу же во сне боль прошла. Я проснулась, умылась и у меня все хорошо.

Наталья Поклонская в Среднеуральском женском монастыре .Депутат Государственной Думы Наталья Владимировна Поклонская приехала в Среднеуральский женский монастырь и вместе со схиигуменом Сергием (Романовым) записала видеообращение. Кольцо Царя Мученика Николая II возвращено его хранителю.

Также Наталья Поклонская обратилась к людям, которые ранее говорили о том, что она перестала общаться со своим духовником и посещать Среднеуральский женский монастырь.

– Хочу ответить всем злопыхателям... Послушайте, язык не счешешь, – отметила Наталья Поклонская. – Вот я в храме в этом монастыре. Здесь очень много людей. Так много что не передать. И здесь так всегда. И я буду приезжать в этот храм, в этот монастырь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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