2020-04-26T14:43:03+03:00
Общество

На Урале бывший духовник Натальи Поклонской проклял тех, кто закрывает храмы из-за «лжепандемии»

Также священнослужитель призвал всех выходить на улицу, не боясь полиции
Евгений Стоянов
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По неподтвержденным данным схиигумен Сергий венчал Наталью Поклонскую и ее мужа в 2014 году. Фото: скриншот канала "Первый Международный Позитивный портал". youtube.comПо неподтвержденным данным схиигумен Сергий венчал Наталью Поклонскую и ее мужа в 2014 году. Фото: скриншот канала "Первый Международный Позитивный портал". youtube.com
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На Урале бывший духовный наставник депутата Госдумы Натальи Поклонской и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий в довольно негативном ключе высказался о тех, кто ввел режим самоизоляции.

Эти мысли он высказал в ходе проповеди, которую в опубликовали на Youtube.

Священнослужитель считает считает, что никакого коронавируса не существует. COVID-19 схиигумен Сергий назвал «псевдопандемией», а тех, кто пытается закрывать храмы – проклял.

- Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род, - эмоционально заявил священнослужитель во время проповеди.

Кроме того, священник призвал всех «выходить на улицу, не боясь ни полиции, ни Росгвардии» и идти в церковь.

- Сейчас в России идет организация хаоса, анархии, беспорядков и будущего голода, - считает схиигумен Сергий. - Нас лишают свободы, работы, сажают под домашний арест. Мы не преступили закона!

На Урале бывший духовник Натальи Поклонской проклял тех, кто ввел режим самоизоляции.Видео: youtube.com. Канал Средний Путь

Также священнослужитель заявил, что видит в политическом руководстве «все признаки антихреста».

Конкретных людей, на которых схиигумен Сергий обрушился с критикой, священнослужитель не назвал.

Напомним, что недавно с критикой свердловского губернатора Евгения Куйвашева выступила основатель музея святости Екатеринбурга Оксана Иванова. Это было связано с тем, что глава региона призвал православных отмечать Пасху дома и не ходить в церковь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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