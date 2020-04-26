На Урале бывший духовник Натальи Поклонской проклял тех, кто закрывает храмы из-за «лжепандемии»

На Урале бывший духовный наставник депутата Госдумы Натальи Поклонской и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий в довольно негативном ключе высказался о тех, кто ввел режим самоизоляции.

Эти мысли он высказал в ходе проповеди, которую в опубликовали на Youtube.

Священнослужитель считает считает, что никакого коронавируса не существует. COVID-19 схиигумен Сергий назвал «псевдопандемией», а тех, кто пытается закрывать храмы – проклял.

- Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род, - эмоционально заявил священнослужитель во время проповеди.

Кроме того, священник призвал всех «выходить на улицу, не боясь ни полиции, ни Росгвардии» и идти в церковь.

- Сейчас в России идет организация хаоса, анархии, беспорядков и будущего голода, - считает схиигумен Сергий. - Нас лишают свободы, работы, сажают под домашний арест. Мы не преступили закона!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/775537" frameborder="0"></iframe> На Урале бывший духовник Натальи Поклонской проклял тех, кто ввел режим самоизоляции.Видео: youtube.com. Канал Средний Путь

Также священнослужитель заявил, что видит в политическом руководстве «все признаки антихреста».

Конкретных людей, на которых схиигумен Сергий обрушился с критикой, священнослужитель не назвал.

Напомним, что недавно с критикой свердловского губернатора Евгения Куйвашева выступила основатель музея святости Екатеринбурга Оксана Иванова. Это было связано с тем, что глава региона призвал православных отмечать Пасху дома и не ходить в церковь.