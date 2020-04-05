2020-04-05T09:47:29+03:00
Общество

«Даже в ГУЛАГе Пасху отмечали»: православная активистка призвал игнорировать самоизоляцию в Екатеринбурге

Оксана Иванова считает, что нельзя закрывать храмы, когда торговые центры продолжают работать
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Оксана Иванова считает, что Пасху в 2020 году нужно праздновать вместеОксана Иванова считает, что Пасху в 2020 году нужно праздновать вместеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

19 апреля 2020 года православные христиане отметят один из самых значительных праздников - Пасху или Светлое Христово Воскресенье. Именно в этот день окончится Великий пост.

Между тем, из-за пандемии коронавируса есть вероятность, что Пасху в этом году придется отмечать дома, а церковные Богослужения смотреть по телевизору и интернету.

В Екатеринбурге и Свердловской области период самоизоляции закончится 20 апреля, если не изменится ситуация с распространением COVID-19. А Светлое Христово Воскресение отметят на день раньше.

О музее святости, супрематическом кресте Пакраса Лампаса и другом

00:00
00:00

Православная активистка из Екатеринбурга, сотрудница Музея Святости Оксана Иванова считает лицемерной ситуацию, когда в уральской столице продолжают работать торговые центры, а храмы в главный праздник для православных христиан будут закрыты.

- Никакому реальному христианину объяснить закрытие храмов на Пасху в условиях открытых ТЦ невозможно. А нереальные и сами не придут, куличи им в торговый центр. Если 20 апреля в Свердловской области снимаются ограничения, то мешать празднованию Пасхи 19 апреля вообще ничем объяснить невозможно, - пишет на своей странице в Facebook Оксана Иванова. – Даже в ГУЛАГе Пасху всегда отмечали, причем вместе с конвоирами. И теперь обязательно отметим!

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге медиков обеспечили бесплатным горячим питанием
«Детей им вернули на днях»: стали известны подробности жизни уральский семьи, трое малышей из которой погибли в огне
«Даже в ГУЛАГе Пасху отмечали»: православная активистка призвал игнорировать самоизоляцию в Екатеринбурге
На Урале росгвардейцы поймали телефонных гопников
В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней школьницы
УрФУ получил 50 миллионов на продвижение Универсиады-2023
«Испугался, что оказался во многих СМИ»: в Екатеринбурге нашли школьника, сбежавшего из дома
«Вернем - отправим в клинику лечиться»: в Екатеринбурге ищут 14-летнюю школьницу, сбежавшую с парнем из дома
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина
Как в Свердловской области пройдет весенний призыв в армию во время карантина
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: будут ли штрафовать, если выйти на улицу во время карантина
Под Екатеринбургом поймали разбойника, который ограбил офис фонда на 31 тысячу
Еще два уральца вылечились от коронавируса
В Свердловской области - еще один заболевший коронавирусом
За сутки на Урале исследовали 1600 проб на коронавирус
«Обращайтесь в посольство за помощью»: екатеринбуржцы застряли в Индии из-за коронавируса
Проверьте проводку и почистите печи: свердловские спасатели рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону
Сбегает не первый раз: в Екатеринбурге ищут школьника в штанах с желтыми полосами
В Екатеринбурге завершились поиски 13-летнего Ивана Болдырева
Уральские заключенные подключились к борьбе против коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости на 4 апреля
Сотрудники екатеринбургского аэропорта ежедневно получают 900 средств индивидуальной защиты
В Полевском суд избрал меру пресечения брату юмориста Александра Незлобина
Отмечали рождение дочери: в Ревде сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя и его товарища
В Свердловской области начнут выпускать тест-системы на коронавирус
Екатеринбуржцы показали, как их животные живут на режиме самоизоляции
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: когда откроют шиномонтажки
В Свердловскую область привезли крупную партию средств защиты
«Комсомольская правда» заходит в торговые сети Екатеринбурга