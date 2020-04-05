«Даже в ГУЛАГе Пасху отмечали»: православная активистка призвал игнорировать самоизоляцию в Екатеринбурге

5 Апр 2020 2020-04-05T09:47:29+03:00

Оксана Иванова считает, что Пасху в 2020 году нужно праздновать вместе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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19 апреля 2020 года православные христиане отметят один из самых значительных праздников - Пасху или Светлое Христово Воскресенье. Именно в этот день окончится Великий пост.

Между тем, из-за пандемии коронавируса есть вероятность, что Пасху в этом году придется отмечать дома, а церковные Богослужения смотреть по телевизору и интернету.

В Екатеринбурге и Свердловской области период самоизоляции закончится 20 апреля, если не изменится ситуация с распространением COVID-19. А Светлое Христово Воскресение отметят на день раньше.

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Православная активистка из Екатеринбурга, сотрудница Музея Святости Оксана Иванова считает лицемерной ситуацию, когда в уральской столице продолжают работать торговые центры, а храмы в главный праздник для православных христиан будут закрыты.

- Никакому реальному христианину объяснить закрытие храмов на Пасху в условиях открытых ТЦ невозможно. А нереальные и сами не придут, куличи им в торговый центр. Если 20 апреля в Свердловской области снимаются ограничения, то мешать празднованию Пасхи 19 апреля вообще ничем объяснить невозможно, - пишет на своей странице в Facebook Оксана Иванова. – Даже в ГУЛАГе Пасху всегда отмечали, причем вместе с конвоирами. И теперь обязательно отметим!

ИСТОЧНИК KP.RU