Православная активистка Оксана Иванова: от шутки Депардье до террора – дистанция небольшая

Екатеринбург – город свободный. Здесь у многих есть свое мнение, которое люди готовы отстаивать не только в социальных сетях, но и на улице. Подтверждение этому – события в сквере у Драмтеатра, где планировалось возведение храма Святой Екатерины. Общественность города разделилась на два лагеря: одни защищали сквер, другие – стройку.

Одна из тех, кто принял участие в противостоянии – сотрудница екатеринбургского Музея святости, православная активистка Оксана Иванова на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm] рассказала о том, почему православие сегодня нуждается в защите и чем опасна шутка французского актера Жерар Депардье в передаче Ивана Урганта.

- Верующие люди очень рациональны, вера не мешает им заниматься наукой. Многие ученые верили и верят в Бога, были активными людьми в церкви. Более того, есть ряд священников, которые внесли большой вклад в науку.

- Может быть это последствия советской атеистической пропаганды, когда веру нужно было показать в виде пережитка эпохи, что в церковь ходят только бабушки, что там нет образованных людей. Действительно, советская власть чинила большие препоны для перспективных людей с высшим образованием. Таких людей старались не допустить до церкви, но они в церкви есть и будут. Честный интеллектуал все равно придет к вере.

О музее святости, супрематическом кресте Пакраса Лампаса и другом 00:00 00:00

- Как-то я ходила в штаб оппозиции после «скверной истории», и сказала, что православная церковь имеет самые массовые молодежные организации. Очень много разных православных молодежных объединений. Есть и спортивные, и патриотические, и творческие, и просто церковно-приходские школы. Церковная педагогика сегодня переживает расцвет.

- Господь всем даровал свободу. Принятие веры – личный выбор человека. Поэтому есть те, кто принимает веру, и есть те, кто веру не принимает с разной степенью агрессивности.

Тезисы от Оксаны ИвановойФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я делала выставку под названием «Время Каина», посвященную жизни церкви в период «красного террора» на Урале. До начала террора в местной газете интеллигент Сосновский писал о вере шутливые фельетоны антиклерикальной направленности. Закончилось все убийствами и пытками верующие и даже неверующих людей. То, что нам продемонстрировал актер Жерар Депардье – площадная культура французской антиклерикальной атмосферы, размышлений и действий. В 1917 году на Урале тоже публиковались французские карикатуры на церковь. Дистанция между такими шутками и террором не такая большая, как может показаться.

- Я видела, как волна злобы в сквере очень быстро захватывает людей. Если не будет противоядия, оценки этого, то злоба как чума может покорить общество. Ничего хорошего из этого не получится.

- Храм – это место встречи человека с Богом. Чем больше таких мест, тем счастливее люди живут.

- Моя активность объясняется тем, что у меня шесть детей. И я ответственна за то, в каком мире они будут жить.

- В сквере я по-матерински пыталась призывать молодежь к миру, чтобы стороны не нанесли вред друг другу, говорила о взаимопонимании и терпении.