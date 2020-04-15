2020-04-15T17:24:57+03:00
Общество

Губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Кирилл договорились: на Пасху свердловчане останутся дома

В Екатеринбурге и Свердловской области сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация
Лев ИСТОМИН
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Все массовые мероприятия в регионе отмененыВсе массовые мероприятия в регионе отмененыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В вопросе: можно ли ходить на Пасху в 2020 году в храмы Екатеринбурга и Свердловской области? - наконец-то поставлена твердая точка. По этому очень спорному для многих уральцев моменту смогли договориться губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса, когда каждый день на Среднем Урале выявляются новые зараженные COVID-2019, храмы и церкви не должны быть исключением для посетителей. Так как богослужение – это массовое мероприятие, и на них на этой неделе наложил запрет главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

По словам губернатора, оставаясь дома, можно оставаться в единстве с православным миром. Из дома можно смотреть прямую трансляцию пасхальной службы, которая начнется 18 апреля в 23:30 на телеканалах: «Союз», 41 канал и ОТВ. Также трансляция будет вестись в интернете.

- Митрополит Кирилл уже обратился ко всем верующим с просьбой не пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора о профилактике распространения коронавируса. Я полностью разделяю эту позицию, - резюмировал Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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