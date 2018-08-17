2018-08-17T13:11:26+03:00
Общество

Уральский духовник Натальи Поклонской: «Я не имею права венчать»

Во время исповеди отец Сергий объяснил журналисту «КП», почему вокруг него так много слухов.
Олег Галимов
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Впервые о связи Поклонской и отца Сергия стало известно в 2014 годуВпервые о связи Поклонской и отца Сергия стало известно в 2014 годуФото: Олег Галимов
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На прошлой неделе депутат Наталья Поклонская сыграла свадьбу в Крыму. Избранником бывшего прокурора стал 47-летний руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Новобрачные свадьбу, да и свои отношения никак не комментируют. Поэтому торжество уже обросло большим количеством слухов.

Один из них связан с бывшим гражданским супругом Поклонской прокурором Андреем Красильниковым. Якобы, тот ездил в монастырь «Спорительница хлебов» в Североуральск к духовнику Поклонской отцу Сергию (в миру Николай Романов –Ред.). В 2014 году, опять же по слухам, Сергий обвенчал пару. И чтобы Наталья смогла вступить брак, батюшка должен был развенчать пару...

Именно в этой церкви проходит служба Фото: Олег Галимов

Именно в этой церкви проходит службаФото: Олег Галимов

Однако в самом монастыре говорят, что «это бред». Корреспондент «КП» отправился за 20 километров от Екатеринбурга, чтобы лично встретиться с отцом Сергием. Попасть к Сергию можно, если прийти к нему на исповедь. Она начинается в 7:30 утра в Святотроицкой церкви. Несмотря на раннее время к священнослужителю съезжаются десятки прихожан. Люди, молча, выстраиваются в полукруг и с трепетом ждут своей очереди.

На исповедь к отцу Сергию приезжают десятки прихожан со всего Урала Фото: Олег Галимов

На исповедь к отцу Сергию приезжают десятки прихожан со всего УралаФото: Олег Галимов

Сам отец Сергий скромно сидит на стуле в углу и жестом подзывает пришедших. В первую очередь общается с пожилыми и с теми, кто пришел с маленькими детьми. Потом очередь доходит до молодых. На каждого батюшка тратит от 2 до 5 минут. Разговор со мной отец Сергий тоже начал без прелюдий:

- В церковь часто ходишь? Нет? – нахмурился схиигумен. – К кому ты придешь после смерти? Господь заберет твою горящую душу.

- Говорят, вы Поклонскую с супругом бывшим венчали. А потом развенчали их, - робко начал я.

- Да мало ли что говорят. Я не венчаю, и развенчать не могу. Нет у меня на это прав. Да и в монастыре не венчают. Венчают только в церквях. Такие вопросы епархия решает. Она должна благословить… У тебя вообще много женщин было?

- Да... опешил я.

- Господи прости. Ступай с богом и не рукоблудь.

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