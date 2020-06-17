«Бог дал мне духовного отца»: В захваченный опальным отцом Сергием женский монастырь пришел олимпийский чемпион Павел Дацюк

Олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк не скрывает, что опальный отец Сергий – его духовник. Когда вокруг бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря разразился скандал нападающий «Автомобилиста» одним из первых его поддержал.

- Отец Сергий вот уже 10 лет мой духовник, - говорит хоккеист Павел Дацюк. – У отца Сергия горящее, любящее сердце. Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. Как и раньше, с моей семьей мы хотим приезжать в монастырь Спорительница хлебов. Знаем, что батюшка нас ждет, меня ждет. Исповедоваться ему, причищаться, задать ему духовные и жизненные впросы. С благословления батюшки многие жизненные вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785453" frameborder="0"></iframe> Служба в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схиигумен Сергий.Евгений СТОЯНОВ

Олимпийский чемпион Павел Дацюк, который сейчас играет за екатеринбургский «Автомобилист», посетил таинство соборованияФото: Евгений СТОЯНОВ

Между тем в Пасхальную неделю апреля отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и призвал людей молиться в храмах, не смотря на требования Роспотребнадзора. Из-за пламенной речи Екатеринбургская епархия отстранила схиигумена от богослужения. Но сам Сергий решил настаивать на своем. На Епархиальном суде, 15 июня, он зачитал свое обращение, а после удалился. И поехал не куда-нибудь, а в свой родной Среднеуральский женский монастырь. Его присутствие сильно удивило прихожан. А монахиня Варвара Крыгина, которая официально была назначена на должность настоятельницы, спешно покинула новый пост.

В епархии данный поступок расценили, как захват монастыря. И в итоге на его территории выстроились полиция и казаки.

- Пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит, - говорит схиигумен Сергий в своем видеообращении. - Мы строили его вместе с насельницей монастыря с Божьей помощью 18 лет на пустом месте… За время своей службы я никогда не нарушал церковные каноны. Наложенные на меня причащения не нарушал. Но когда моих чад, монахинь, послушниц, которых с божьей милостью собирал 18 лет, захотели отдать под духовное руководство… духовнику Ново-Тихвинского монастыря… я остался в монастыре в доме матери Божьей, чтобы дети не остались без отца. Игуменья Варвара и с нею четыре человека сами ушли из монастыря. Их никто не выгонял. Покинули монастырь из-за страстей.

Чтобы высказать свою позицию отец Сергий записывает видеообращения. Фото: скрин с видео

Не смотря на запреты епархии, 17 июня Сергий вновь провел в монастыре таинство соборования. На нем собралось более ста прихожан. Но медицинских масок в толпе видно не было. Зато хорошо можно было разглядеть Павла Дацюка, который пришел поддержать своего духовного наставника. Таинство соборования длилось больше часа. Это время Павел выдержал стойко, притом, что хоккеист сильно хромает из-за травмы ноги.

Однако с журналистами «КП» Павел общаться не захотел. А по телефону в ответ на вопрос отправил лишь смайлик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит»: опальный отец Сергий о конфликте с Екатеринбургской епархией

В среду днем, 17 июня, схиигумен Сергий опубликовал запись, в которой он рассказал свою позицию по случившемуся. (Подробнее) «Про Сергия ничего дурного не скажу»: Наталья Поклонская о «бывшем духовнике», который захватил монастырь. Депутат Государственной думы рассказала о том, как относится к тому, что отца Сергия в СМИ называют экс-наставником Натальи Поклонской (подробнее)