«Про Сергия ничего дурного не скажу»: Наталья Поклонская о «бывшем духовнике», который захватил монастырь

Скандальное высказывание отца Сергия, бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря, обрастает все новыми деталями. Еще в Пасхальную неделю, 26 апреля, схиигумен проклял тех, кто боится коронавируса и не ходит в храмы молиться. Екатеринбургская епархия к такому посылу отнеслась настороженно и отняла у Сергия право носить наперсный крест и участвовать в богослужениях.

Очевидцы сообщают, что в обители многие ходят без маски, объясняя это тем, что никакого коронавируса нет.Фото: Евгений СТОЯНОВ

15 июня на Епархиальном суде должны были рассмотреть дело отца Сергия, но последний лишь зачитал свое обращение и ушел. В связи с этим заседание перенесли на 26 июня.

Несмотря на запреты, схиигумен вернулся в Среднеуральский женский монастырь. А нынешняя настоятельница Варавара Крыгина была вынуждена покинуть обитель «дабы избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий». Дошло до того, что на территории монастыря выстроили наряды полиции. А в сам монастырь пускают исключительно прихожан.

Наталья Поклонская неоднократно приезжала в Среднеуральский женский монастырь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем, по поводу конфликта на радио «Комсомольская правда» высказалась Наталья Поклонская. Отец Сергий известен, как ее бывший духовник. Но сама депутат Государственной думы это отрицает.

- Всегда интересно посплетничать над чем-то, придумать историю с духовными отцами. Сколько бы я не говорила, все равно все пишут, что «экс-духновник Поклонской». Это не так, - говорит Наталья Поклонская. – Я не знаю всей сути конфликта, только то, что читаю в новостях. Высказаться по данной проблеме не могу, так как ко мне никто не обращался. Да, я знакома с отцом Сергием. Хороший человек, ничего дурного про него сказать не могу. Но что происходит в монастыре, я не знаю, так как не езжу в Екатеринбург. И сейчас я не поддерживаю с ним связь.

Схиигумен Сергий Романов о конфликте с Екатеринбургской епархией.

К слову, Наталья Поклонская неоднократно приезжала в Среднеуральский женский монастырь, а отец Сергий в свою очередь ездил к ней в Крым. В июле 2017 году они вместе участвовали в Царском крестном ходе от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до Ганиной ямы.

- По поводу карантина, то это какой-то мировой и политический флешмоб, - добавляет Наталья Поклонская. – Сначала маски надевайте, потом не надевайте, сидите по домам, не дышите. У нас помимо коронавируса, есть масса других вирусов. Я поддерживаю наше руководство, но не нужно перегибать. И людям следует поддерживать иммунитет, потому что нужно бороться со всеми вирусами. А люди убили иммунитет сидя в квартирах! Хотелось бы, чтобы за лето люди вышли на улицу, подышали, позанимались спортом. И повысили свой иммунитет. Именно за это люди и молятся в храмах, либо у себя в квартирах и домах, где иконочки стоят. Вера у людей в душе и никто не может запретить молиться. Ходить им в храм или нет - человек решает самостоятельно. Да, вирус есть и не только этот. Но все действия должны были направлены на благо человека. Мировой флешмоб с карантином - это сложно для простого человека.

Вход в обитель.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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