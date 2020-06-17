«Молитесь о вразумлении схиигумена»: Екатеринбургская епархия сделала заявление по поводу опального отца Сергия

Конфликт опального отца Сергия больше известного, как бывшего духовника Натальи Поклонской вынудил Екатеринбургскую епархию сделать официальное заявление. В нем церковь отметила, то схиигумену Сергию на данный момент запрещено служить. А разрешат ли когда-нибудь – это будет решать церковный суд. У Сергия есть возможность оправдаться и покаяться.

- Схиигумену Сергию (Романову) предписано нести тихий молитвенный монашеский подвиг на территории мужского Иоанно-Богословского скита, который расположен в непосредственной близости от Среднеуральского монастыря, - говорится в обращении. - Однако он оказывает непослушание священноначалию.

На Таинство Соборования к отцу Сергию пришло более ста человек - все без медицинских масок.Фото: Евгений СТОЯНОВ

Напомним, что Сергий вопреки запретам Екатеринбургской епархии вернулся в Среднеуральский женский монастырь, где до сих пор проводит Таинство Соборования. На них, кстати, присутствуют известные уральцы, например, олимпийский чемпион хоккеист Павел Дацюк. Настоятельница монастыря Варвара (Крыгина) вместе с сестрами временно покинули обитель.

- В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия, дабы данное ему время до следующего заседания церковного суда он использовал для исправления и покаяния, - призывают в Екатеринбургской епархию – Считаем необходимым предупредить, что Церковные Таинства, если таковые будут совершены схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться недействительными и безблагодатными. Сегодня для разрешения возникшего нестроения очень важно соблюдать здравомыслие и мирность духа.

Территорию Среднеуральского женского монастыря второй день патрулирует полиция.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в Екатеринбургской епархии попросили с пониманием отнестись к ситуации вокруг Среднеуральского монастыря и не разводить излишний шум.

- Выражаем надежду, что деликатность и болезненность этой сугубо внутрицерковной проблемы удержит журналистов от искушения идти на поводу у тех, кто сегодня сознательно вводит в заблуждение представителей СМИ и широкую общественность, сообщая псевдоновости о жизни обители и порою изобретая откровенно надуманные информационные поводы, - добавили в Екатеринбургской епархии. - Отмечаем, что сложившуюся ситуацию Екатеринбургская епархия предпочла бы разрешить в мирном духе, с христианской любовью в строгом соблюдении канонических правил Церкви.

ПОЗИЦИЯ ОТЦА СЕРГИЯ

Схиигумен Сергий записал видеообращение:

Схиигумен Сергий Романов о конфликте с Екатеринбургской епархией.

- Пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит. Мы строили его вместе с насельницей монастыря с Божьей помощью 18 лет на пустом месте… За время своей службы я никогда не нарушал церковные каноны. Наложенные на меня причащения не нарушал. Но когда моих чад, монахинь, послушниц, которых с божьей милостью собирал 18 лет, захотели отдать под духовное руководство… духовнику Ново-Тихвинского монастыря… я остался в монастыре в доме матери Божьей, чтобы дети не остались без отца. Игуменья Варвара и с нею четыре человека сами ушли из монастыря. Их никто не выгонял. Покинули монастырь из-за страстей.

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