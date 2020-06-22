«Простите меня все»: опальный отец Сергий захвативший женский монастырь признался в уголовном прошлом

На прошлой неделе Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» оказался в центре скандала. И все из-за своего бывшего настоятеля - отца Сергия. Человека, более чем известного. Своим духовником его называют олимпийский чемпион и хоккеист Павел Дацюк, участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и многие другие. Когда-то к нему приезжала депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Но позже их пути разошлись.

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» начали строить в 2002 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в Пасхальную неделю отец Сергий рассорился с Екатеринбургской епархией. Сначала пошел против церкви, проклиная тех, кто верит в коронавирус. А позже, устроив богослужения в женском монастыре, при том, что церковный суд отобрал у него такое право.

Когда «Комсомолка» была в Среднеуральском женском монастыре, прихожане рассказали, что отец Сергий бывший военный, который попал в серьезное ДТП. Однако в Екатеринбургской епархии намекали на уголовное прошлое схиигумена. Во время своего очередного обращения отец Сергий признался, что имел отношение к криминалу:

- Дорогие отцы братья и сестры, 36 лет назад я, Романов Николай, преступил уголовный кодекс, за что получил наказание по законному решению Областного суда. Вину признал и раскаялся. Отбывая наказание, по благословению построил храм в честь Святителя Николая. Написал прошение Святейшему патриарху Алексию II об освящении храма.

Кроме того, отец Сергий поведал своим подписчикам, как его рукоположили в священники. Ведь если человек имеет криминальное прошлое, то его рукоположение считается нарушением канона.

Отец Сергий признается в криминальном прошлом..Кто он, священник или самозванец?

- Находясь с пастырским визитом в Екатеринбурге, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил этот храм, - продолжает Сергий. – При посещении Ганиной Ямы, Святейший патриарх Алексий II сказал мне в присутствии многих: «Монах, священник и наместник». В течение года Владыко Викентий указывал мне на необходимость принятия мною священнического сана. Но я считал, что не достоин быть такого высокого звания. Владыко Викентий сказал: «Ты единственный кому приходится повторять несколько раз. Езжай к своему духовному отцу, старцу Кириллу». Батюшка Кирилл сказал быть священником и вручил свой личный портрет, как благословление. Рукоположил меня Владыко Викентий (ныне митрополит Ташкентский и Узбекистанский - Прим. Ред.).

16 июня отец Сергий призвал в монастырь казаков, а 17 июня там уже дежурила полиция.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, отец Сергий добавил, что будучи в Москве в храме Святителя Николая, где находится чудотворная Владимирская икона Божией Матери встретился с патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.

- Он снимает сигнализацию, достает икону. Святейший патриарх предложил приложиться к иконе после него и спросил меня: «Где служишь?». Отвечаю: У Владыко Викентия в Екатеринбурге. Он спросил: «Вы передали владыке, что я благословил вам "наградной" крест. Я ответил: «Да, Ваше Святейшество. Передал». Святейший патриарх сказал: «Передайте Владыке, что я дважды не повторяю». После чего Владыко Викентий перевел меня в сан схиигумена и дал мне крест. Святейший патриарх, Владыко Викентий, батюшка Кирилл знали, за что я отбывал наказание. Священником я стал по личному благословлению патриарха Московского и всея Руси Алексия II и архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицкой Сергиевой лавры. А Владыко Викентий выполнил их указание. Сказанное могу подтвердить на святом евангелии и кресте. Аминь. Простите меня все.

Отец Сергий в окружении монахинь в Среднеуральском женском монастыре.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКАЗАНО

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета:

- Что касается уголовного прошлого отца Сергия, то рукоположение таких людей является нарушением канона. Но если такое произошло, то сан не снимается. Видимо в свое время его решили принять, в надежде, что человек сможет достойно вести праведную жизнь. Были случаи, когда люди ходившие по грани, подобно Сергию смогли примириться с церковью. Когда есть малейшая возможность решить дело миром, без карательных актов, стараются так сделать. Это называется милосердие. Бывает, помогает, бывает, нет. Все зависит от человека. Если гордыня одерживает верх, то бесполезно.

Не думаю, что в данном случае речь идет о секте. Так как для создания секты околоправославного происхождения требуется минимум здравого смысла. Если же лидер впадает в гордыню, и начинает ассоциировать себя с патриархом или, допустим, с Господом Богом – такие случаи в истории были - то секта превращается в небольшую группу людей без перспектив. Если Сергий Романов будет двигаться в том же направлении, то с ним немного людей останется. (Подробности)

Добавим, что в 2013 году журнал «Русский вестник» опубликовал обращение бывшей сотрудницы «Православной газеты» (издание Екатеринбургской епархии) Раисы Ильиной к свердловскому прокурору Сергею Охлопкову и начальнику регионального ГУ МВД Михаилу Бородину.

По данным Ильиной, отец Сергий в середине 80-х получил две судимости – за «Нарушение правил безопасности движения, повлекшее вред здоровью, либо смерть», и за «Кражу государственного или общественного имущества». Будущего священнослужителя приговорили к четырем годам колонии. Затем – в 1986 году – Николая Романова признали виновным по статье 102 УК РСФСР (Убийство), а также виновным по статьям (Кража) и (Грабеж). Тогда его приговорили к 13 годам лишения свободы. Эти данные подтверждались справкой главного информационно-аналитического центра МВД России, которая имеется в распоряжении редакции, говорилось в журнале «Русский вестник».

РЕПОРТАЖ ИЗ МОНАСТЫРЯ

«С чего мы стали сектой?»: послушники - об опальном отце Сергие, захватившем Среднеуральский женский монастырь. «Комсомолка» решила узнать, как обстоят дела в обители и почему отцу Сергию так фанатично преданы послушники и прихожане. К слову, схиигумен является духовником многих известных людей, среди них хоккеист Павел Дацюк, депутат Наталья Поклонская и другие медиаперсоны. (Подробности)

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