«Люди следуют за ним, но не фанатично»: Религиовед об опальном отце Сергии, который захватил женский монастырь на Урале

На Урале кипят страсти вокруг Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Опальный отец Сергий занял обитель и, вопреки запретам Екатеринбургской епархии, продолжает вести там богослужения. На которые, к слову, собирается более ста человек. Присутствуют на них и известные люди, например олимпийский чемпион и хоккеист Павел Дацюк, актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. И все без медицинских масок. Впрочем, и сам конфликт между отцом Сергием и Екатеринбургской епархией отчасти произошел из-за этого. В Пасхальную неделю схиигумен проклял тех, кто не ходит в храмы, боясь коронавируса…

Сейчас в епархии опасаются, что Сергий будет призывать членов своей общины к беспорядкам. Но так ли это? Об этом «КП»-Екатеринбург поговорила с российским религиоведом, доктором исторических наук, профессором Московского государственного лингвистического университета Романом Силантьевым. Так же мы задали ему вопросы: является ли община отца Сергия сектой и, можно ли вести богослужения человеку с криминальным прошлым.

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» начали строить в 2002 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Роман Анатольевич, вы наверняка знаете про ситуацию, которая творится в Среднеуральском женском монастыре.

- Да. Но с отцом Сергием я лично не знаком. Изучая его деятельность, можно сказать, что когда-то человек был относительно нормальным: что-то строил, делал. А потом он начал духовно деградировать. В итоге мы видим то, что происходит. И это еще не финал.

- Что значит духовно деградировать?

- Из-за гордыни. Есть его мнение, и есть неправильное мнение. В качестве мерила своих действий он считает свою совесть, которая его не беспокоит. Значит все хорошо. Ну и требует совсем уже дикие вещи. В частности, собрать Поместный собор, чтобы решить его судьбу. Это он заявил в своем последнем обращении. То есть он намекает на то, что достоин быть патриархом. Для понимания, у нас Поместный собор решает местопребывание только одного человека - избирает патриарха.

- Общину отца Сергия приравнивают к секте. Причем там живут и дети и родители. Действительно речь идет о секте?

- Если такими темпами он будет деградировать, даже секты не получится. Для создания секты околоправославного происхождения требуется минимум здравого смысла. Но если лидер православной секты впадает в гордыню и начинает называть себя патриархом, и самим Господом Богом, то с ним остаются только люди душевно нездоровые. Секта превращается в небольшую группу людей без перспектив. Если Сергий Романов будет двигаться в том же направлении, то с ним немного людей останется.

16 июня отец Сергий призвал в монастырь казаков, а 17 июня там уже дежурила полиция.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это правильно, что в таком месте находятся дети? Они же там и учатся.

- Такое учение, бывает, дает хороший результат. Но надо следить, чтобы над детьми не ставились педагогические эксперименты. К сожалению, у нас есть такие секты, в которых такое приветствуется. В Краснодарском крае у нас была экспериментальная школа Михаила Щетинина, например. Там под видом образования детей учили оккультизму. Что конкретно происходит в этом монастыре, я сказать не могу. Надо проверять и сейчас, думаю, этим займутся.

- Секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников) в интервью DailyStorm заявил – в епархии опасаются, что Сергий призовет членов общины к самосожжению.

Депутат Наталья Поклонская рассказала об опальном схиигумене отце Сергие 00:00 00:00

- Вы знаете, эти люди переоценивают свою власть над людьми. Бывали случаи, когда людей заставляли совершать массовые самоубийства, а в конечном итоге их просто убивали. Известный случай – массовое убийство в общине «Народный храм» в Гайане (произошло в 1978 году в США). Однако здесь я такого не наблюдаю. Наоборот, есть ощущение, что с каждым заявлением отца Сергия у него становится все меньше сторонников. Человек, по сути, провозгласил себя игуминией, захватив женский монастырь - это выглядит смешно. На счет массовых самосожжений… Я считаю, что даже самый лютый человек сохраняет здравый смысл и понимает, что самосожжение – это самоубийство. Я не вижу, что люди следуют его призывам драться с полицией. Значит, люди не фанатично следуют за ним. А в своих обращениях отец Сергий призывал к актам гражданского неповиновения.

В обители отца Сергия редко можно встретить одногоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Пока не заметно, что от него кто-то отказывается. На таинстве соборования 17 июня было достаточно много людей. Больше ста.

- Глаза открываются постепенно. Видно, что начинается война в его окружении. Что людей начинают отлучать от тела, тех, кто раньше имел к нему доступ. Это видно и по насельницам. Многие из них просто уехали из монастыря не желая быть соучастниками происходящего.

- Наша Екатеринбургская епархия пыталась вмешиваться в быт этой общины.

- Насколько сама епархия за этим следила, лучше спросить у них. Но, насколько мне известно – да. Все-таки Среднеуральский женский монастырь достаточно известный. Рядом и Ганина Яма находится. Неоднократно Митрополит Кирилл увещевал Сергия, но не помогло. К нему присылали духовника Ново-Тихвинского монастыря. Чувствуется, что Сергий приревновал, решил, что у него хотят забрать его монахинь.

- Говорят, у отца Сергия было криминальное прошлое, разве в этом случае можно вести богослужения?

Схиигумен Сергий Романов о конфликте с Екатеринбургской епархией.

- Рукоположение таких людей является нарушением канона. Но если такое произошло, то сан не снимается. Видимо, в свое время его патриарх Викентий (ныне Викентий митрополит Ташкентский и Узбекистанский – Прим. Ред) решил его принять в надежде, что человек сможет достойно вести праведную жизнь. Были случаи, когда люди, ходившие по грани, подобно Сергию, смогли примириться с церковью. Когда есть малейшая возможность решить дело миром, без карательных актов, стараются так сделать. Это называется милосердие. Бывает, помогает, бывает, нет. Все зависит от человека. Но если гордыня одерживает верх над человеком, как в случае с отцом Сергием, то остальное бесполезно.

- В своих обращениях Сергий упирает на то, что он построил храм, облагородил земли и сейчас все это пытаются отнять.

- Он же не для себя этот храм построил. Если бы он изначально создал секту имени себя и на себя бы это имущество записал, тогда бы вопросов не было. Но люди жертвовали ему деньги, как представителю церкви. Господь разрешил через него это сделать . Но это не его имущество. Это имущество церкви. Это женский монастырь. Он там не главный. Там главная игуменья, которую он оттуда выжил.

- Какие сейчас действия должна принимать епархия, чтобы утихомирить конфликт.

- Судя по заявлениям отца Сергия, его гордыня растет. Не удивлюсь, если скажет, что он готов возглавить церковь и сделать созыв Вселенского собора. Поживем, увидим.

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