«С чего мы стали сектой?»: послушники - об опальном отце Сергие, захватившем Среднеуральский женский монастырь

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» оказался в центре скандала. Все дело в одиозном настоятеле монастыря схиигумене Сергие (в миру Николай Романов). Он отказался оставить свой пост по требованию Екатеринбургской епархии. Вместо этого наоборот заявил, что не собирается покидать территорию монастыря и его не заставит это сделать ни полиция, ни Росгвардия. Накануне подступы к храму начали охранять казаки. Правда, утром 17 июня их уже не было. Зато в монастырь нагрянула полиция, которая провела беседу с отцом Сергием.

Схиигумен впал в немилость после своих провокационных проповедей. В них он, в частности, заявлял, что никакого коронавируса не существует, а еще призывал всех не соблюдать режим самоизоляции, выходить на улицы и идти в храм. Скандальные заявления не понравились Екатеринбургской епархии, которая запретила отцу Сергию проповедовать и вести службы (он эти требования проигнорировал).

ЖУРНАЛИСТАМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН

«Комсомолка» решила узнать, как обстоят дела в обители и почему отцу Сергию так фанатично преданы послушники и прихожане. К слову, схиигумен является духовником многих известных людей, среди них хоккеист Павел Дацюк, депутат Наталья Поклонская и другие медиаперсоны.

Опальный отец Сергий заявил, что никто не сможет выгнать его из обители. Фото: сриншот канала Всеволода Могучева на Youtube

- Вы журналисты? – едва завидев нашего корреспондента и фотографа говорит охранник на входе в монастырский комплекс.

Отнекиваться уже нет смысла, так как охранник увидел фототехнику.

- Отец Сергий не благословил на то, чтобы пускать на территорию журналистов, - объясняет охранник.

За нашим диалогом внимательно следили сотрудники ДПС, которые дежурили у входа в обитель, но в разговор они не вмешивались.

По просьбе корреспондентка «КП» охранник еще раз позвонил отцу Сергию. Но установка не изменилась: журналистам на территорию нельзя. Хотя прихожане заходили туда без проблем.

Но журналистам «КП» к трудностям не привыкать. Пройдя несколько сот метров вдоль забора можно найти «черный» вход на территорию обители. Десять минут по лесу и я на территории монастыря. Правда, до конца отделаться от ощущения, что меня вот-вот вычислят охранники, не удается.

Территория обители активно застраиваетсяФото: Евгений СТОЯНОВ

Первое, что поражает, когда попадаешь в обитель, это ее территория, она просто огромная и продолжает застраиваться новыми зданиями. Там можно увидеть сразу четыре церкви с массивными куполами, две часовни, здание женского монастыря, а также многочисленные кельи. А еще здесь есть небольшая больница, школа для детей и несколько трапезных.

В монастыре довольно красивоФото: Евгений СТОЯНОВ

ПЕРЕЖИЛ КЛИНИЧЕСКУЮ СМЕРТЬ И ЛЕЧИТ ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ

Днем на территории обители можно увидеть множество монахинь. Правда, говорить о сегодняшнем появлении полиции они не хотят. Зато про отца Сергия отзываются с теплотой.

- Отец Сергий основал монастырь в 2002 году, - рассказывает один из послушников. – Тут тогда вообще ничего этого не было, а теперь, посмотрите, какая красота!

- А откуда у него на это деньги?

- Курочка – по зернышку, - загадочно отвечает сестра Мария.

Территория монастыря довольно обширнаяФото: Евгений СТОЯНОВ

Но при более подробных расспросах сестра Мария и двое послушников приводят пример, из которого становится понятно: многие прихожане отца Сергия – очень состоятельные люди.

- Видишь вон ту дорогу, которая идет вдоль обители? Деньги на ее строительство пожертвовал один «чайный магнат» из Москвы, - объясняет сестра Мария.

По ее словам, когда-то в монастыре жил сын этого самого магната. Мальчик учился в местной школе и был настоящим гением в математике. Отец был очень доволен воспитанием сына, поэтому решил помочь монастырю. Бывали и другие случаи после, которых состоятельные люди щедро одаривали обитель. Например, в благодарность за то, что отец Сергий излечивал их чад от наркозависимости.

- Чем отец Сергий занимался в мирской жизни? – задаю вопрос сестре Марии.

- Он был военным, - отвечает монахиня.

Так внутри выглядит одна из церквей, расположенных на территории монастыряФото: Евгений СТОЯНОВ

Сестра Мария рассказала, что отец Сергий когда-то давно попал в очень сильное ДТП и даже пережил клиническую смерть. В этот момент он даже видел свое тело со стороны. После этого будущий священнослужитель понял, что его миссия – основать обитель, что он и сделал.

Эти слова сестры Марии охотно поддержали два послушника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785453" frameborder="0"></iframe> Служба в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схиигумен Сергий.Евгений СТОЯНОВ

ОТЕЦ СЕРГИЙ ИМЕЛ КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ?

Но есть и другая версия о прошлом отца Сергия. Так в 2013 году журнал «Русский вестник» опубликовал обращение бывшей сотрудницы «Православной газеты» (издание Екатеринбургской епархии) Раисы Ильиной к свердловскому прокурору Сергею Охлопкову и начальнику регионального ГУ МВД Михаилу Бородину.

По данным Ильиной, отец Сергий (в миру – Николай Васильевич Романов) родился в 1955 году. Он является выпускником школы милиции, а в середине 80-х получил две судимости – за «Нарушение правил безопасности движения, повлекшее вред здоровью, либо смерть», и за «Кражу государственного или общественного имущества». Будущего священнослужителя приговорили к четырем годам колонии. Затем – в 1986 году – Николая Романова признали виновным по статье 102 УК РСФСР (Убийство), а также виновным по статьям (Кража) и (Грабеж). Тогда его приговорили к 13 годам лишения свободы. Эти данные подтверждались справкой главного информационно-аналитического центра МВД России, которая имеется в распоряжении редакции, говорилось в журнале «Русский вестник».

Информацию о криминальном прошлом отца Сергия послушники наотрез отрицают.

- Как мы могли вдруг стать сектой? Мы существуем здесь уже больше 15 лет, у нас есть благословение святейшего патриарха Алексия II (тогда еще патриархом был он) на создание монастыря. Благословение на рукоположение игуменьи и схиигумена. И вдруг мы стали сектой?! Тогда это все нужно предъявить ему [Алексию II] и сегодняшнему патриарху, – говорит монахиня. - Мы стали неугодны. А почему? Потому, что наш духовник просто открывает глаза на то, что происходит в мире.

Затем монахиня пригласила меня пообедать и провела в трапезную. По пути сестра Мария предупредила, что пользоваться телефоном в трапезной – запрещено (впрочем, это не приветствуется на всей территории обители).

Меня посадили за отдельный стол – специально для прихожан. Монахини едят в этой же трапезной, но за другими столами. На обед – гороховая похлебка и греча. Все местного производства, также как и хлеб, который в обители пекут сами.

Во время обеда ведем светскую беседу с прихожанами. Естественно, о конфликте отца Сергия и Екатеринбургской епархии.

- Вы видели, какая здесь территория? Думаю, что просто кто-то положил глаз на эти земли и обитель и настоящая причина конфликт именно в этом, - делится предположением одна из прихожанок.

После трапезы монахи говорят, что в час дня начнется таинство соборования, которое проведет отец Сергий.

Соборование проходило в этом храмеФото: Евгений СТОЯНОВ

В церкви к этому моменту собирается около ста человек. Ни о какой социальной дистанции внутри речи не идет. Также никто из прихожан не надел маску. К слову, за несколько часов, что я провел в обители, я не встретил там ни одного человека в маске.

Сейчас отец Сергий находится под церковным судом. Пока он идет опальному настоятелю монастыря запрещено вести проповеди и проводить церковные обряды. Впрочем этими запретами отец Сергий пренебрегает.

СКАЗАНО

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета:

- Что касается уголовного прошлого отца Сергия, то рукоположение таких людей является нарушением канона. Но если такое произошло, то сан не снимается. Видимо в свое время его решили принять, в надежде, что человек сможет достойно вести праведную жизнь. Были случаи, когда люди ходившие по грани, подобно Сергию смогли примириться с церковью. Когда есть малейшая возможность решить дело миром, без карательных актов, стараются так сделать. Это называется милосердие. Бывает, помогает, бывает, нет. Все зависит от человека. Если гордыня одерживает верх, то бесполезно.

Не думаю, что в данном случае речь идет о секте. Так как для создания секты околоправославного происхождения требуется минимум здравого смысла. Если же лидер впадает в гордыню, и начинает ассоциировать себя с патриархом или допустим с Господом Богом – такие случаи в истории были - то секта превращается в небольшую группу людей без перспектив. Если Сергий Романов будет двигаться в том же направлении, то с ним немного людей останется.

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