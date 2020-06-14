Экс-духовник Натальи Поклонской заявил, что из церкви его смогут выгнать только полиция и Росгвардия

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:09:01+03:00

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Бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской и настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) записал очередное видеообращение. В нем он обратился к к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

Напомним, недавней проповедью схиигумена Сергия заинтересовался Центр по противодействию экстремизму свердловского главка полиции. В этой прововеди священнослужитель, в частности, заявлял, что никакого коронавируса не существует. После этого видеоролика Екатеринбургская епархия лишила его права проводить службы и даже носить нательный крест.

Новый видеоролик схиигумен Сергий записал на фоне портретов патриарха Алексия II и Иосифа Сталина. Сергий заявил, что не собирается добровольно покидать монастырь.

- Из дома пресвятой Богородицы я никуда не уйду. Мне и моим сестрам просто некуда идти. У вас уже есть опыт, вам придется выгонять нас из монастыря с полицией и Росгвардией, - заявил схиигумен.

Свое короткое выступление Сергий закончил такой фразой.

Отец Сергий Романов - Обращение к митрополиту Кириллу.Видео: Всеволод Могучев youtube.com

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ИСТОЧНИК KP.RU