2020-06-26T09:58:11+03:00
Общество

«Зачем устраивать скандал на всю Россию?»: опальный отец Сергий отказался приходить на церковный суд в Екатеринбурге

Второе заседание должно пройти уже сегодня
Мария Трапезникова
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Опальный отец Сергий отказался приходить на церковный суд в ЕкатеринбургеОпальный отец Сергий отказался приходить на церковный суд в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Скандальный схиигумен Сергий, который прославился на всю страну своими высказываниями о несуществовании коронавируса и призыве открывать во время пандемии храмы, отказался приходить на второе заседание церковного суда. Оно, кстати, должно пройти уже сегодня, 26 июня.

Позицию отца Сергия в соцсетях озвучил его представитель Всеволод Могучев. По словам схиигумена, для начала следует разобраться в себе, а затем уже обвинять окружающих.

- Пока не будет суда над экуменистами, участниками Восьмого вселенского волчьего собора, теми, кто встречался с папами Римскими, кардиналами, еретиками в рясах, речи о каком-либо суде с моим участием быть не может, - сообщил отец Сергий. – Зачем митрополит Екатеринбургский и Верхотурский устроил очередной раз скандал на всю Россию? Зачем ему волновать общество? Митрополит Кирилл сказал: «Удали проповеди, замолчи». За отказ от этого предложения меня повели на церковный суд.

Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

В середине июня схиигумен Сергий «захватил» Среднеуральский женский монастырь, который ранее и основал. В тот же день туда стянулись сотрудники полиции и ФСБ. А все из-за того, что батюшка устроил в монастыре службу, хотя проповедовать ему запретила Екатеринбургская епархия – за распространение фейков. К тому же, позже выяснилось, что отец Сергий имеет уголовное прошлое, в чем он сам и признался: 36 лет назад он убил человека.

- Дорогие отцы братья и сестры, 36 лет назад я, Романов Николай, преступил уголовный кодекс, за что получил наказание по законному решению Областного суда. Вину признал и раскаялся. Отбывая наказание, по благословению построил храм в честь Святителя Николая. Написал прошение Святейшему патриарху Алексию II об освящении храма, - сообщил батюшка в своем видеообращении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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