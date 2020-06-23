Экс-духовник Поклонской отец Сергий отказался общаться с Собчак

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:43:57+03:00

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Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов), недавно вступивший в конфликт с Екатеринбургской епархии, не будет общаться с общественницей и телеведущей Ксенией Собчак, а также сниматься в ее фильме.

Информацию о съемках фильма Собчак, который она якобы намерена снять в Екатеринбурге, распространил уральский общественник Сергий Алиев. Однако представитель схиигумена Всеволод Могучев эту информацию назвал несоответствующей действительности. Об этом пишет портал Strana.Life.

- Сергий Алиев, разославший информацию об этом, является кликушей и обманщиком. Он уже не раз давал обещание, что не будет касаться схиигумена Сергия (Романова), но в очередной раз доказал, что не достоин называться мужчиной, - рассказал Всеволод Могучев.

Также выяснилось, что схиигумен не намерен общаться с журналистами. Обычно свои выступления он записывает на видео, которое публикует в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU