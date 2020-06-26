Церковный суд над опальным отцом Сергием в Екатеринбурге 26 июня: онлайн-трансляция

В Екатеринбургской епархии 26 июня в 12 часов стартует второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Романова). Причиной разбирательства стали видеоролики настоятеля Среднеуральского монастыря под Екатеринбургом, которые раскритиковали в епархии. На кадрах отец Сергий высказывается в отрицательном ключе по поводу руководства страны и Русской православной церкви.

После нескольких публикаций митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумену публиковать проповеди, однако тот не стал выполнять приказ, отметив, что его поведение должен рассматривать Поместный собор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787174" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбург приехала Ксения Собчак, чтобы снять фильм об опальном отце Сергие.Евгений СТОЯНОВ

Утром, 26 июня в Екатеринбург прилетела известная телеведущая Ксения Собчак, которая намерена снять фильм об отце Сергии, первым делом она приехала на территорию епархии на улице Репина, однако со схиигуменом ей встретиться не удалось, так как тот не стал покидать территорию монастыря, отказавшись идти на заседание суда.

Ксения Собчак утром ждала схиигумена у Иоанно-Предтеченского храма на улице Репина в ЕкатеринбургеФото: Евгений СТОЯНОВ

«Комсомольская правда-Екатеринбург» ведет трансляцию из Среднеуральского монастыря, а также из Екатеринбургской епархии.

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