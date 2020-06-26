2020-06-26T12:55:38+03:00
Общество

«Не явился на заседание»: церковный суд перенес слушание по делу опального отца Сергия на 3 июля

Это будет уже третья попытка епархии поговорить с ним о его поведении
Данил СВЕЧКОВЕвгений СТОЯНОВ
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Заседание суда в церковном суде по делу отца Сергия не состоялось.Заседание суда в церковном суде по делу отца Сергия не состоялось.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 26 июня, в Екатеринбурге церковный суд должен был вновь рассмотреть дело схиигумена Сергия. Ранее ему запретили проводить службы из-за неоднозначных высказываний в проповедях, среди которых было отрицание коронавируса, например.

Его поведение епархия должна была рассмотреть еще 15 июня, но отец Сергий очень быстро покинул заседание и уехал в Среднеуральский женский монастырь, который помогал основать, где и находится по настоящий момент. 26 июня на заседание он также не явился. В итоге епархиальный суд решил попробовать в третий раз.

- Схиигумен Сергий Романов не явился на заседание, - объявил отец Николай, председатель Верховного суда Екатеринбургской епархии. - Мы выражаем сожаления о проявлении непослушания и несмирения и призываем его еще раз к исполнению его монашеских обетов и священнической присяги. Следующее заседание пройдет через 7 дней - 3 июля 2020 года.

На это заседание схиигумена Сергия вызовут повесткой.

- Если отец Сергий не явится на суд в третий раз, то возможно суд примет по нему решение заочно. Насильно доставлять на церковный суд его не будут, - объяснил протоиерей Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови.

Старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло отметил, что третье заседание по делу отца Сергия, возможно, будет последним. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло отметил, что третье заседание по делу отца Сергия, возможно, будет последним.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургской епархии также объяснили, смогут ли священнослужители Среднеуральского женского монастыря покинуть его.

- Болью в сердце отдается, что духовные чада отца Сергия покинули его в связи с несогласием его позиции, - отметил Максим Миняйло. - Среди покинувших была игумения Варвара и другие его духовные чада, не согласные с его мнением и позицией. Если другие сестры воспользуются нашей помощью, то будут вывезены за пределы монастыря, как и остальная его паства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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