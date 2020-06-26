«Меня рассекретили»: Ксения Собчак раскрыла подробности о съемках фильма про опального отца Сергия

В Екатеринбурге 26 июня прошло третье заседание церковного суда по делу опального отца Сергия. Екатеринбургская епархия запретила ему проводить богослужения из-за резких высказываний. Например, схиигумен настаивает на том, что коронавируса не существует, а, значит, бояться заразы не нужно.

Увы, на суд отец Сергий так и не явился. Бывший духовник Поклонской занял глухую оборону в Среднеуральском женском монастыре. На подмогу к себе он вызвал казаков и преданных прихожан, которые сегодня не пускали на территорию обители посторонних. Исключение сделали разве что для телеведущей Ксении Собчак, которая приехала в монастырь на белоснежном «Мерседесе». Известная журналистка решила снять фильм об опальном отце Сергии.

После недолгих уговоров, охрана пропустила Ксению Собчак на территорию монастыря. О своем пребывании там, телеведущая неожиданно рассказала журналисту «КП-Екатеринбург»:

- Ксения Анатольевна, вы приехали в Екатеринбург сегодня или накануне? Сколько дней вы вообще здесь находитесь?

- Я нахожусь здесь какое-то время. До этого я была в Екатеринбурге инкогнито. Но сегодня меня рассекретили. Когда я подъехала к зданию Екатеринбургской епархии меня узнали журналисты, несмотря на то, что на мне был платок и поначалу маска. Все-таки я узнаваемый человек.

Комментарии по делу отца Сергия дали председатель церковного суда Николай Малета и настоятель Храма на Крови Максим МиняйлоФото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787174" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбург приехала Ксения Собчак, чтобы снять фильм об опальном отце Сергие.Евгений СТОЯНОВ

- Сегодня вы посетили Среднеуральский женский монастырь. Можете описать свои эмоции от этого места?

- Мне очень интересна эта история. Я давно ей занимаюсь. И в скором времени представлю свою журналистскую работу.

- Вам все-таки удалось поговорить с отцом Сергием?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787266" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак прорывается в монастырь к отцу Сергию.Олег ГАЛИМОВ

- Я это не комментирую. Все это вы увидите в моей программе «Осторожно, Собчак».

На территорию монастыря Ксении Собчак пришлось прорываться с боемФото: Олег ГАЛИМОВ

- Отец Сергий является духовником многих известных персон. Как вы считаете, чем их привлекает его личность?

- Как раз этот феномен мы и пытаемся исследовать. И, конечно, нас очень интересует история его ковид-диссидентства, о котором он многократно говорил.

- Может быть, можете сказать рабочее название вашего фильма?

- Пока нет. Могу лишь сказать, что тема ковид-диссидентства нас очень трогает. А еще тема конфликта отца Сергия с патриархией. Это же уникальный случай, когда человек не слушает прямые указания православной церкви.

Охрана не хотела пускать известную телеведущую на территорию монастыряФото: Олег ГАЛИМОВ

- Вы собирались встретиться только с отцом Сергием?

- Нет, у меня большая история и скоро она будет обнародована. Мне кажется, что значение того, что сегодня происходит в Екатеринбурге почему-то недооценено. Этот церковный суд… Если бы это был другой священник, то он бы за две секунды вылетел со своего места. То есть, человек пошел на открытое противостояние с патриархом, запрещает людям признавать пандемию и так далее. Пока это все, что я могу вам рассказать. Спасибо, что позвонили.

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