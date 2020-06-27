К Среднеуральскоому женскому монастырю, в котором напали на Ксению Собчак, приехал актер «Уральских пельменей»

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:05:01+03:00

Дмитрий Соколов с самого начала поддерживал скандального схиигумена Сергия

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Сегодня на территории Среднеуральского женского монастыря произошло ЧП: на Ксению Собчак, ее съемочную команду и героев фильма про отца Сергия напали. Пострадали два человека. Сейчас на месте работает полиция, телеведущая пишет заявление о нападении.

Туда же приехали представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев и звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, который поддерживает батюшку.

На месте работают журналист и фотокорреспондент «Комсомолки». На последнего актер набросился с очень жесткими требованиями прекратить снимать и нецензурными выражениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787425" frameborder="0"></iframe> Звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов приехал к Среднеуральскому женскому монастырю.Олег ГАЛИМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU