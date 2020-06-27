К Среднеуральскоому женскому монастырю, в котором напали на Ксению Собчак, приехал актер «Уральских пельменей»
Сегодня на территории Среднеуральского женского монастыря произошло ЧП: на Ксению Собчак, ее съемочную команду и героев фильма про отца Сергия напали. Пострадали два человека. Сейчас на месте работает полиция, телеведущая пишет заявление о нападении.
Туда же приехали представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев и звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, который поддерживает батюшку.
На месте работают журналист и фотокорреспондент «Комсомолки». На последнего актер набросился с очень жесткими требованиями прекратить снимать и нецензурными выражениями.
Звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов приехал к Среднеуральскому женскому монастырю.Олег ГАЛИМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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