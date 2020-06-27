Рейс вылетел два часа назад: Ксения Собчак из-за нападения в Среднеуральском женском монастыре не смогла вернуться домой
Сегодня в Среднеуральском женском монастыре произошел серьезный конфликт: туда приехала Ксения Собчак вместе со своей съемочной группой, чтобы снять фильм про скандального отца Сергия. Вот только сделать этого ей не удалось. На нее и ее команду, а также героев ее фильма напали сотрудники монастыря.
По словам самой телеведущей, пострадали два человека – режиссер Сергей Ерженков и один из героев, бывший послушник обители Филипп. У команды также забрали камеру, на которой был записан момент нападения. Но часть все-таки удалось снять.
Оператор Сергей Ерженков, на которого напали сотрудники Среднеуральского женского монастыря, рассказал о случившемся.Олег ГАЛИМОВ
Как рассказал корреспонденту «КП-Екатеринбург» режиссер Сергей Ерженков, Ксения Собчак должна была этим вечером лететь обратно в Москву.
- Билеты были куплены на 18:00. Время почти 20:00, - рассказал он. – А ущерб от сломанной камеры, в общем, вместе с ней, внештатным объективом и микрофоном-петличкой – 260 тысяч рублей.
Сергей признался, что материала для создания фильма осталось достаточно: часть еще до нападения он успел «перекинуть» на другой носитель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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