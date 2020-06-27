«Идите с Богом!»: появилось видео нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре

Сегодня вечером в Среднеуральском женском монастыре произошло ЧП: на Ксению Собчак, ее съемочную команду и героев ее фильма. По словам самой телеведущей, травмы получили два человека. У съемочной группы забрали камеру, на которой был записан момент конфликта, однако одно видео все-таки удалось снять.

- Почему вы ведете себя как «православные Талибаны»? – Восклицает на видео Ксения Собчак, ее окружают мужчины в черном и монахини. – Почему вы скрываете от людей? Это у вас паника от того, что мы приехали.

Сотрудники обители активно вытесняют незваных гостей, то и дело крича «На территории монастыря съемка запрещена!», «Вы не имеете права здесь находиться!» и «Уходите все отсюда!». На следующих кадрах: на одного из членов команды Ксении Собчак начинают нападать, завязывается кадра. Еще дальше: режиссер Сергей Ерженков лежит на земле, в захвате одного из «мужчин в черном» - ему могли сломать нос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787436" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

Развязывается диалог:

- Вы что делаете?!

- Никто ничего не делает!

- Они камеру у меня забрали!

- Верните камеру! Верните имущество!

- Все, уходите, идите с Богом!

После этого видео обрывается на фразе «Вызывайте полицию». Как рассказала «КП-Екатеринбург» сама Ксения, силовиков они ждали около 40 минут. После этого полицейские приехали, было написано заявление о нападении. Чуть позже к территории монастыря подъехали следователи – их пропустили после предъявления служебного удостоверения.

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