27 Июнь 2020 2020-06-27T16:52:31+03:00

В Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

После предъявления удостоверения их пропустили на территорию обители

Изменить размер текста: A A

В Среднеуральский женский монастырь, где сегодня напали на телеведущую Ксению Собчак, ее съемочную группу и героев ее фильма, приехали следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области.

Как рассказал с места происшествия корреспондент «КП-Екатеринбург», на въезде в монастырь, перед шлагбаумом, силовики предъявили служебное удостоверение, после чего их незамедлительно пропустили на территорию обители.

Напомним, инцидент произошел этим вечером. По словам телеведущей Ксении Собчак, пострадали два человека. Сейчас на месте работает полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак. Артист поддерживает отца Сергия (подробнее)

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре. На месте работают полицейские (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU