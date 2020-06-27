2020-06-27T16:52:31+03:00
Происшествия

В Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователи

После предъявления удостоверения их пропустили на территорию обители
Олег ГАЛИМОВМария Трапезникова
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В Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователиВ Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Среднеуральский женский монастырь, где сегодня напали на телеведущую Ксению Собчак, ее съемочную группу и героев ее фильма, приехали следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области.

Как рассказал с места происшествия корреспондент «КП-Екатеринбург», на въезде в монастырь, перед шлагбаумом, силовики предъявили служебное удостоверение, после чего их незамедлительно пропустили на территорию обители.

Напомним, инцидент произошел этим вечером. По словам телеведущей Ксении Собчак, пострадали два человека. Сейчас на месте работает полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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