Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре приехали на допрос в полицию
Сегодня в Среднеуральском женском монастыре произошло нападение на известную телеведущую Ксению Собчак, ее съемочную группу и героев ее фильма. Кстати, дива специально прилетела из Москвы в Екатеринбург, чтобы снять кино про скандального схиигумена Сергия, который «захватил» тот самый монастырь.
Как рассказала «КП-Екатеринбург» сама Ксения, пострадали двое: ее режиссер Сергей Ерженков и один из героев фильма, бывший послушник Филипп. У первого забрали камеру с записью конфликта.
Всех по одному вызывают на допросФото: Алексей БУЛАТОВ
После нападения съемочная группа около 40 минут ждала полицейских. Вслед за ними вскоре приехали и следователи – сейчас они работают на территории монастыря. По словам Ерженкова, ущерб ему причинили в 260 тысяч, а Собчак не смогла вылететь домой – у нее были куплены билеты на рейс в Москву, на 18:00.
Сейчас вся команда находится в отделе полиции Среднеуральска №28. Их по одному вызывают на допрос.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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