Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре приехали на допрос в полицию

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:34:22+03:00

Ксения Собчак и ее команда приехали на допрос в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время стычки пострадали двое – режиссер и герой фильма

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Сегодня в Среднеуральском женском монастыре произошло нападение на известную телеведущую Ксению Собчак, ее съемочную группу и героев ее фильма. Кстати, дива специально прилетела из Москвы в Екатеринбург, чтобы снять кино про скандального схиигумена Сергия, который «захватил» тот самый монастырь.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» сама Ксения, пострадали двое: ее режиссер Сергей Ерженков и один из героев фильма, бывший послушник Филипп. У первого забрали камеру с записью конфликта.

Всех по одному вызывают на допросФото: Алексей БУЛАТОВ

После нападения съемочная группа около 40 минут ждала полицейских. Вслед за ними вскоре приехали и следователи – сейчас они работают на территории монастыря. По словам Ерженкова, ущерб ему причинили в 260 тысяч, а Собчак не смогла вылететь домой – у нее были куплены билеты на рейс в Москву, на 18:00.

Сейчас вся команда находится в отделе полиции Среднеуральска №28. Их по одному вызывают на допрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU