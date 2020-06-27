2020-06-27T20:03:37+03:00
Происшествия

«Это какой-то православный Талибан»: Ксения Собчак, на которую напали в Среднеуральском женском монастыре, хочет подавать в суд

Телеведущая из-за произошедшего не смогла улететь домой
Олег ГАЛИМОВМария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ксения Собчак хочет подавать в судКсения Собчак хочет подавать в судФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня вечером, 27 июня, в Среднеуральском женском монастыре произошел очередной конфликт, который так или иначе связан со скандальным отцом Сергием. Несколько дней назад в Екатеринбург прилетела телеведущая Ксения Собчак – вместе со съемочной группой она собиралась снимать фильм об опальном батюшке. Для этого и приехала к обители, где тот «забаррикадировался». И в тот момент, когда команда снимала одного из героев фильма, бывшего послушника Филиппа, к ним пришли около 30 человек в черных спортивных костюмах.

Мужчины, а вместе с ними и несколько монахинь, начали вытеснять незваных гостей. Спустя пару мгновений конфликт перерос в нападение – у режиссера Сергея Ерженкова забрали видеокамеру и сильно его избили. Досталось и бывшему послушнику Филиппу, а также самой Ксении Собчак. Момент потасовки попал на видео.

На территории монастыря Ксения Собчак и ее команда снимали фильм об опальном отце Сергие Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории монастыря Ксения Собчак и ее команда снимали фильм об опальном отце СергиеФото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя 40 минут после обращения телеведущей к монастырю подъехала полиция – Ксения и Сергей написали заявления об избиении и повреждении техники. Режиссер оценил ущерб в 260 тысяч рублей: все материалы с карты памяти были стерты, чуть-чуть поцарапан объектив, немного сломано отверстие, куда вставляется флешка. Чуть позже на территорию подъехали следователи. А еще спустя час вся съемочная группа выдвинулась в отдел полиции №28 в Среднеуральске. Там их по одному вызывали на допрос.

Ксения Собчак рассказала о произошедшем на территории Среднеуральского женского монастыря.Алексей БУЛАТОВ

- Мы приложили видео, которое сохранилось. Будем ждать результат. Конечно, что все что сегодня произошло – это полнейший беспредел. Правда, это похоже на какой-то «православный Талибан» и республику ДНР в отдельно взятом городе. Страшно, что в 21 веке происходит подобное, - рассказала журналистам «КП-Екатеринбург» Ксения. – Более того, мне кажется, появилась новая тема расследования, которым мы собираемся заняться. По поводу всех тех людей, которых мы зафиксировали на камере. Это явно не послушники. Это люди в черных спортивных костюмах, быдловатого, бандитского вида родом из 90-х. Кто эти люди? Какое отношение они имеют к служению, к женскому монастырю, к монашкам? Из того, что я видела, они представляют такой силовой блок православной истории внутри храма. И у меня очень много опросов. Мы будем каждого человека опознавать.

Ущерб режиссер Сергей Ерженков оценил в 260 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ущерб режиссер Сергей Ерженков оценил в 260 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, телеведущая хочет подавать в суд за удаленные файлы. В данный момент она консультируется по этому вопросу с адвокатом, ведь подобные выходки, по ее словам, - это воспрепятствование журналисткой работе.

- Вы должны понять, что у нас много съемок. Большой журналистский труд, много эксклюзивного материала. Люди просто по-беспределу вырывают камеру, стирают все, потом возвращают ее. И дальше что? Это вещь, которая не компенсируется, - объяснила Ксения. – Фильм лишился каких-то историй, которые мы будем пытаться восстановить – в том числе на территории монастыря.

Ксения хочет после выхода фильма заняться новым расследованием - касательно тех 30 человек, которые на них напали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ксения хочет после выхода фильма заняться новым расследованием - касательно тех 30 человек, которые на них напалиФото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, все время конфликта в монастыре схиигумен Сергий был на связи со своими сотрудниками и контролировал каждый шаг.

Из-за всей произошедшей истории Ксения Собчак не смогла улететь домой – у нее уже были куплены билеты обратно в Москву, на сегодня, на 18:00. Однако рейс пришлось пропустить. Но, как отмечает сама телеведущая, она не планирует в ближайшее время покидать Екатеринбург: «Мы будем переписывать и дописывать какие-то материалы, которые были стерты. Домой пока не поедем». Сейчас вся съемочная группа направилась в больницу Екатеринбурга, чтобы зафиксировать травмы режиссера Сергея Ерженкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все что известно об избиении Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре: версии конфликта. «Комсомолка» поговорила с обеими сторонами (подробнее)

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак. Артист поддерживает отца Сергия (подробнее)

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре. На месте работают полицейские (подробнее)

«Идите с Богом!»: появилось видео нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре. По словам самой телеведущей, травмы получили два человека (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почти 500 уральцев проголосовали по поправкам в Конституцию
Разыскивается: В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил двух девушек на парковке торгового центра
Ущерб 260 тысяч: режиссер фильма Собчак, из-за которого его избили в монастыре, об украденной технике
Ксения Собчак и ее команда после нападения в Среднеуральском женском монастыре приехали на допрос в полицию
Рейс вылетел два часа назад: Ксения Собчак из-за нападения в Среднеуральском женском монастыре не смогла вернуться домой
В Среднеуральский женский монастырь, где напали на Ксению Собчак, приехали следователи
Ксения Собчак рассказала, что снимала в Среднеуральском женском монастыре, когда на нее напали
К Среднеуральскоому женскому монастырю, в котором напали на Ксению Собчак, приехал актер «Уральских пельменей»
«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре
«Стрелять буду!»: полицейские задержали екатеринбуржца, который пытался сбежать от них с обрезом ружья
Грозы, град и ливни: на Среднем Урале объявили штормовое предупреждение
В Екатеринбурге лжетеррориста, угрожавшего взорвать жилой дом, отправили под суд
За сутки от коронавируса умерли еще пять уральцев
Из-под капота вырвало двигатель: в центре Екатеринбурга легковушка на гигантской скорости протаранила столб
Хромает на левую ногу: на Среднем Урале ищут мужчину во всем синем
Из огня выбрались 12 человек: в Екатеринбурге на улице Шекспира загорелись деревянные дома
«Попросил друга подержать руль»: на Кольцовском тракте пьяный водитель протаранил бетонное ограждение
В Свердловской области за сутки провели 10 733 исследований проб на коронавирус
Обновили газон и сменили покрытие забеговых зон: на «Екатеринбург Арене» завершилась реновация футбольного поля
В Екатеринбурге перекроют две улицы, чтобы отремонтировать тепломагистраль
Нарушений нет: на Урале подвели итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию
Отменили ли доплаты воспитателям, работающим в дежурных группах: отвечает губернатор
В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего начальника районного отдела судебных приставов
Забор отлетел на пешеходов: в Екатеринбурге внедорожник въехал в ограждение
«Монашества никто не сможет лишить отца Сергия»: активист Максим Румянцев о деле опального схиигумена
В Екатеринбурге полиция устроила облавы на бутлегеров