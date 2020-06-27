«Это какой-то православный Талибан»: Ксения Собчак, на которую напали в Среднеуральском женском монастыре, хочет подавать в суд

Сегодня вечером, 27 июня, в Среднеуральском женском монастыре произошел очередной конфликт, который так или иначе связан со скандальным отцом Сергием. Несколько дней назад в Екатеринбург прилетела телеведущая Ксения Собчак – вместе со съемочной группой она собиралась снимать фильм об опальном батюшке. Для этого и приехала к обители, где тот «забаррикадировался». И в тот момент, когда команда снимала одного из героев фильма, бывшего послушника Филиппа, к ним пришли около 30 человек в черных спортивных костюмах.

Мужчины, а вместе с ними и несколько монахинь, начали вытеснять незваных гостей. Спустя пару мгновений конфликт перерос в нападение – у режиссера Сергея Ерженкова забрали видеокамеру и сильно его избили. Досталось и бывшему послушнику Филиппу, а также самой Ксении Собчак. Момент потасовки попал на видео.

На территории монастыря Ксения Собчак и ее команда снимали фильм об опальном отце СергиеФото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя 40 минут после обращения телеведущей к монастырю подъехала полиция – Ксения и Сергей написали заявления об избиении и повреждении техники. Режиссер оценил ущерб в 260 тысяч рублей: все материалы с карты памяти были стерты, чуть-чуть поцарапан объектив, немного сломано отверстие, куда вставляется флешка. Чуть позже на территорию подъехали следователи. А еще спустя час вся съемочная группа выдвинулась в отдел полиции №28 в Среднеуральске. Там их по одному вызывали на допрос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787464" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак рассказала о произошедшем на территории Среднеуральского женского монастыря.Алексей БУЛАТОВ

- Мы приложили видео, которое сохранилось. Будем ждать результат. Конечно, что все что сегодня произошло – это полнейший беспредел. Правда, это похоже на какой-то «православный Талибан» и республику ДНР в отдельно взятом городе. Страшно, что в 21 веке происходит подобное, - рассказала журналистам «КП-Екатеринбург» Ксения. – Более того, мне кажется, появилась новая тема расследования, которым мы собираемся заняться. По поводу всех тех людей, которых мы зафиксировали на камере. Это явно не послушники. Это люди в черных спортивных костюмах, быдловатого, бандитского вида родом из 90-х. Кто эти люди? Какое отношение они имеют к служению, к женскому монастырю, к монашкам? Из того, что я видела, они представляют такой силовой блок православной истории внутри храма. И у меня очень много опросов. Мы будем каждого человека опознавать.

Ущерб режиссер Сергей Ерженков оценил в 260 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, телеведущая хочет подавать в суд за удаленные файлы. В данный момент она консультируется по этому вопросу с адвокатом, ведь подобные выходки, по ее словам, - это воспрепятствование журналисткой работе.

- Вы должны понять, что у нас много съемок. Большой журналистский труд, много эксклюзивного материала. Люди просто по-беспределу вырывают камеру, стирают все, потом возвращают ее. И дальше что? Это вещь, которая не компенсируется, - объяснила Ксения. – Фильм лишился каких-то историй, которые мы будем пытаться восстановить – в том числе на территории монастыря.

Ксения хочет после выхода фильма заняться новым расследованием - касательно тех 30 человек, которые на них напалиФото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, все время конфликта в монастыре схиигумен Сергий был на связи со своими сотрудниками и контролировал каждый шаг.

Из-за всей произошедшей истории Ксения Собчак не смогла улететь домой – у нее уже были куплены билеты обратно в Москву, на сегодня, на 18:00. Однако рейс пришлось пропустить. Но, как отмечает сама телеведущая, она не планирует в ближайшее время покидать Екатеринбург: «Мы будем переписывать и дописывать какие-то материалы, которые были стерты. Домой пока не поедем». Сейчас вся съемочная группа направилась в больницу Екатеринбурга, чтобы зафиксировать травмы режиссера Сергея Ерженкова.

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