Ущерб 260 тысяч: режиссер фильма Собчак, из-за которого его избили в монастыре, об украденной технике

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:48:17+03:00

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Сегодня, 27 июня, в Среднеуральском женском монастыре произошел очередной конфликт, так или иначе связанный со скандальным схиигуменом Сергием. Туда приехала телеведущая Ксения Собчак, которая собиралась снять об опальном батюшке фильм. Но ситуация вышла из-под контроля. Ее, ее съемочную группу и героев ее фильма сильно избили сотрудники монастыря.

По словам самой телеведущей, пострадали два только человека – режиссер Сергей Ерженков и один из героев, бывший послушник обители Филипп. У команды также забрали камеру, на которой был записан момент нападения. Но часть все-таки удалось снять. Кстати, режиссер оценил потерю в 260 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787444" frameborder="0"></iframe> Оператор Сергей Ерженков, на которого напали сотрудники Среднеуральского женского монастыря, рассказал о случившемся.Олег ГАЛИМОВ

- Ущерб от сломанной камеры, в общем, вместе с ней, внештатным объективом и микрофоном-петличкой – 260 тысяч рублей.

Сергей признался, что материала для создания фильма осталось достаточно: часть еще до нападения он успел «перекинуть» на другой носитель. Сейчас вся съемочная группа приехала в отдел полиции №28 в Североуральске на допрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU