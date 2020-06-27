Ущерб 260 тысяч: режиссер фильма Собчак, из-за которого его избили в монастыре, об украденной технике
Сегодня, 27 июня, в Среднеуральском женском монастыре произошел очередной конфликт, так или иначе связанный со скандальным схиигуменом Сергием. Туда приехала телеведущая Ксения Собчак, которая собиралась снять об опальном батюшке фильм. Но ситуация вышла из-под контроля. Ее, ее съемочную группу и героев ее фильма сильно избили сотрудники монастыря.
По словам самой телеведущей, пострадали два только человека – режиссер Сергей Ерженков и один из героев, бывший послушник обители Филипп. У команды также забрали камеру, на которой был записан момент нападения. Но часть все-таки удалось снять. Кстати, режиссер оценил потерю в 260 тысяч рублей.
Оператор Сергей Ерженков, на которого напали сотрудники Среднеуральского женского монастыря, рассказал о случившемся.Олег ГАЛИМОВ
- Ущерб от сломанной камеры, в общем, вместе с ней, внештатным объективом и микрофоном-петличкой – 260 тысяч рублей.
Сергей признался, что материала для создания фильма осталось достаточно: часть еще до нападения он успел «перекинуть» на другой носитель. Сейчас вся съемочная группа приехала в отдел полиции №28 в Североуральске на допрос.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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