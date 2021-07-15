В 90-е годы Дмитрий работал участковым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел СКР Верхней Пышмы завершил расследование страшной расправы над 48-летним местным жителем Дмитрием Чикваркиным. В конце лета прошлого года мужчина стал жертвой троих незнакомцев, которые приняли его за педофила. Всему виной нелепая детская шутка, обернувшаяся трагедией. В числе обвиняемых водитель эвакуатора Сергей Чабин, его любовница Валерия Дунаева и ранее судимый Михаил Иванов.

В суде обвиняемые предпочитают прятать лица. Фото: Олег ГАЛИМОВ

23 августа Дмитрию позвонила знакомая Наталья Фролова. Она попросила привезти к ней на дачу в СНТ «Жасмин» двух девочек, одна из которой была дочерью племянника Фроловой от первой жены. Фролова попросила Чикваркина привезти к ней на дачу 3-летнюю дочь Дунаевой и 10-летнюю дочь ее подруги Алины Михайловой. Оказавшись в домике Фроловой девочки попросили родителей забрать их, а в качестве предлога заявили, что «дядя Дима трогал их ниже пояса».

Троица попросила Чикваркина вернуться на дачу, где его забили до смерти, а также надругались при помощи тяпки. Изначально всем фигурантам было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, санкции статьи предполагают пожизненный срок. Но в ходе следствия действия были переквалифицированы на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Также Чабину и Иванову предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера.

Следы крови на месте расправы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В понедельник, 19 июля, семья скончавшегося ознакомится с материалами дела, - рассказал «Комсомолке» адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Жикин. – Также с материалами должны ознакомиться все обвиняемые. После этого дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу. Скажу сразу – мы будем обжаловать квалификацию, чтобы действия расценили как предумышленное убийство.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев по расследованию уголовного дела.

Адвокат Жикин намерен добиваться квалификации по статье «Убийство» для обвиняемых. Фото: Дмитрий Жикин

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