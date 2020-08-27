«Он не мог обидеть детей»: убитым, которого приняли за педофила, оказался отец двух девочек

У мужчины осталась жена, две дочки и внук. Фото: СОЦСЕТИ

Убитым в Верхней Пышме, которого ошибочно приняли за педофила, оказался 48-летний местный житель Дмитрий. Как рассказали «КП»-Екатеринбург друзья скончавшегося, у мужчины остались дочки в возрасте 6 и 19 лет, а также трехлетний внук.

Как выяснилось, Дмитрий был не сожителем женщины, в чьем доме произошло убийство, а хорошим другом. Вечером 23 августа он помог ей забрать двух девочек из квартиры бывшей невестки. На следующий день дети заявили, что их «трогали ниже пояса». Именно это и послужило причиной расправы.

Дмитрия похоронят в Верхней Пышме 28 августа. Фото: СОЦСЕТИ

Позже экспертиза докажет, что против детей не совершались преступления.

- За жизнь Димы боролись лучшие врачи города, - рассказывают «Комсомолке» друзья семьи убитого. – Ему сделали трепанацию черепа, затем пришлось экстренно оперировать поврежденный пищевод. Но спасти его не удалось. Скорее всего, сердце не выдержало таких нагрузок. Жена и старшая дочь до сих пор в шоке от того, что он связался с этой неблагополучной семьей. Он лишь хотел помочь, а его – убили. Он бы никогда не навредил детям!Позже экспертиза докажет, что против детей не совершались преступления.

Вечером 24-го числа полиция «по горячим следам» задержала трех из пяти убийц. В их числе оказалась 23-летняя Анастасия (имена изменены – прим.ред.), ее сожитель Андрей и еще один подельник пары. Еще двое мерзавцев подались в бега и пока не пойманы.

- Хозяйку дачи, где убили Диму, прячут родственники. Они боятся, что ей могут угрожать семьи сбежавших подонков, - добавили друзья убитого.

Убийцам грозит пожизненный срок. Фото: СОЦСЕТИ

На данный момент известно, что следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Санкции предусматривают лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

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