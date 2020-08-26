«Думали, что он педофил»: в Верхней Пышме жестоко убили мужчину, которого обвинили в приставании к детям

Знакомые обвиняемой рассказали, что мужчина скончался в реанимации от травмы головы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме мать двоих девочек жестоко расправилась с родственником бывшего мужа. Помогали ей в этом двое ее друзей. По предварительной информации, причиной расправы стало то, что дети обвинили мужчину в сексуальных домогательствах. Как рассказали «КП» в пресс-службе районного суда, всем троим предъявлено обвинение по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 в «Убийстве с особой жесткостью, группой лиц по предварительному сговору».

- 25 августа судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе.

Анастасию и ее сообщников отправили в СИЗО до конца следствия. Фото: СОЦСЕТИ

На данный момент известно, что мать двоих детей Анастасия (имя изменено – прим.ред.) в начале недели попросила тетю экс-супруга забрать дочек погостить. За детьми приехал муж тети. На следующее утро девочки вернулись и заявили, что «дядя их трогал». После этого Анастасия и решила отомстить. Помочь в этом она попросила двух своих знакомых.

- Ее дядя скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы, - говорит «КП»-Екатеринбург знакомая Анастасии. – Они думали, что он педофил. Но дети просто пошутили, хотели так напугать взрослых.

Одним из сообщников девушки оказался эвакуаторщик Андрей (имя изменено - прим.ред.). Его жена отказалась комментировать обвинения в адрес мужа. Известно, что у мужчины есть несовершеннолетняя дочка.

- Разговаривать с прессой я не намерена, - сказала женщина и бросила трубку.

Одним из сообщников Анастасии оказался местный эвакуаторщик. Фото: СОЦСЕТИ

- Вот как все было. Она отдыхала с приятелем, но в квартире мешались дочки и еще ребенок ухажера. Настя позвонила тете бывшего мужа и попросила забрать детей. Приехал муж этой тети и отвез ребятишек на дачу. Старшая сестра подговорила младшую сказать маме, что их «трогали в интимных местах». Настя в истерике звонит друзьям и они едут убивать дядю бывшего мужа. Это было три дня назад, - рассказывает близкая подруга обвиняемой.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей Володин, адвокат:

- При наличии отягчающих обстоятельств, подобные преступления наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы. На усмотрение суда.