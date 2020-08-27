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Происшествия

Проломили череп, изнасиловали трубой: подробности убийства мужчины, которого приняли за педофила

По словам бывшего мужа арестованной девушки, экспертиза доказала, что убитый не совершал половых преступлений против детей
Олег ГалимовОлег ГалимовОлегГалимов
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Полиции удалось задержать Анастасию, ее сожителя и еще одного подельника. Остальные двое - в бегах. Фото: СОЦСЕТИ

Полиции удалось задержать Анастасию, ее сожителя и еще одного подельника. Остальные двое - в бегах. Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны подробности жесткого убийства жителя Верхней Пышмы, которого приняли за педофила. Как выяснилось, в расправе принимали участие сразу пять человек: 23-летняя Анастасия (имена изменены), ее сожитель Андрей и еще трое приятелей пары.

ВПЯТЕРОМ ПРОТИВ ДВОИХ

Точка отсчета этой ужасной истории начинается вечером 23 августа, прошлого воскресенья. Анастасия и Андрей позвали к себе в гости друзей. Но полноценно «расслабиться» не получалось из-за присутствия детей. У Насти трехлетняя малышка от первого брака, у сожителя – 10-летняя дочка.

Недолго размышляя, девушка позвонила тете своего бывшего мужа и попросила забрать к себе на дачу девочек. За детьми приехал гражданский муж женщины Иван.

Эту версию случившегося нам на правах анонимности рассказал экс-супруг Анастасии. В браке с ней он был чуть три с половиной года, но в последнее время редко общался с ней. Знал лишь, что у нее появился новый ухажер, а сама она нигде не работает.

Анастасия вышла замуж в октябре 2015 года, но уже весной 2019 развелась с мужем, от которого родила дочку. Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия вышла замуж в октябре 2015 года, но уже весной 2019 развелась с мужем, от которого родила дочку. Фото: СОЦСЕТИ

Многие паблики сообщили, что он проходит по делу как свидетель и дает показания в Следственном комитете. Но мужчина опроверг эту версию – о случившемся он узнал от родни.

- На следующий день Настя приехала забирать детей. А дочка ей с порога заявила, что дядя «ее трогал». Та была вне себя от ярости и позвонила Андрею, чтобы тот подъехал на разборки. Он же прихватил с собой и всех остальных. Получается, что они впятером против тети и ее сожителя были. Они оторвали металлическую трубу, проломили череп, а потом изнасиловали его. Тетю тоже избили. Мол, она на защиту педофила встала, - рассказывает бывший муж Анастасии.

Анастасию, Андрея и еще одного подельника задержали вечером того же дня. А еще двое соучастников подались в бега и до сих пор не пойманы. Возможно, именно поэтому силовики до сих пор не комментируют это зверское преступление.

Следователи СКР обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения троицы под стражу. И 25 августа их отправили в СИЗО на время следствия. Всем предъявлены обвинения по статье «Убийство, с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Санкции предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИЗНАСИЛОВАНИЯ НЕ БЫЛО

В разговоре с нами бывший муж Анастасии не скрывает, что во всем случившемся для него на первом месте было состояние его трехлетней дочки.

- Я сразу понял, что здесь что-то не так. Не может в три года ребенок сам придумать, что его «трогали». Я уверен, что вторая девочка подговорила мою дочь на такое. Это же дети, не отдавали себе отчет. Провели экспертизу – девочек не насиловали, - объяснил собеседник «КП».

Сожитель Анастасии работал водителем эвакуатора. Фото: СОЦСЕТИ

Сожитель Анастасии работал водителем эвакуатора. Фото: СОЦСЕТИ

У погибшего мужчины осталась взрослая дочь и внуки. Его сожительница (тетя бывшего мужа Анастасии) до сих пор боится возвращаться в дом, где произошло убийство.

- Пока остальных двух подонков не схватят, ей лучше побыть в безопасном месте, - добавил экс-супруг обвиняемой. – Думаю, Насте точно дадут лет 20 колонии, а вот остальным – не знаю.

Нам также удалось связаться с родственниками сожителя Анастасии. Но они отказались комментировать обвинения в адрес Андрея. Мы готовы осветить точку зрения семей или адвокатов всех обвиняемых по этому делу. Связаться с нашей редакцией можно по телефону + 7 (343) 237-25-51 или по адресу kp.ekb@phkp.ru.

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